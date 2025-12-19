FREEMAIL
EKSPLOZIVNI PORAST /

Razbuktao se virus u Hrvatskoj: Evo zašto je ova sezona drukčija od prošlih

Prednjači jug zemlje: Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvranska županija s više od 300 oboljelih na 100 tisuća ljudi.

19.12.2025.
20:11
RTL Danas
Rtl Danas
Eksplozivan rast broja oboljelih od gripe u Hrvatskoj - upozorava na to Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je potvrdio dva smrtna slučaja povezana s gripom i njezinim komplikacijama u našoj zemlji.

Broj prijava gripe raste neuobIčajeno brzo u posljednja tri tjedna, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. Podsjećaju i da je besplatno cjepivo sada dostupno svima, a ne samo rizičnim skupinama.

Znakoviti podaci

Zašto je ove sezona drukčija od prošlih, pokazuju nam podaci HZJZ-a.

U ovom, 50. tjednu u godini, trenutačno je zaraženo više od 7 tisuća i 200 ljudi, koliko je primjerice bilo na vrhuncu prošle sezone, ali tek početkom veljače, a ne ovako sredinom prosinca.

Kojom brzinom se gripa razbuktala, vidi se po prošlom tjednu kada je bilo više nego upola manje slučajeva. Pogleda li se 48. tjedan, vidi se trend da svaki tjedan oboli više nego dvostruki broj ljudi.

Zanimljivo je vidjeti i tko najviše obolijeva - to su oni najmanji koji su cijeli dan u vrtičkim grupama: od 7 tisuća zaraženih 3100 je onih od 5 do 6 godina i još 2600 onih do 4 godine, a slijede školska djeca do 14 godina.

Vidimo i da su najmanje gripozni oni najstariji koji se mahom cijepe protiv gripe. Pogledajmo sada i u kojim je županijama najviše zaraženih gripom na sto tisuća stanovnika. Vidimo, prednjači jug zemlje: Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvranska županija s više od 300 oboljelih na 100 tisuća ljudi.

Za njima slijedi sjever: Međimurska i Varaždinska županija pa Istra koja ima slične brojke kao Zagreb i Zagrebačka županija.

GripaVirusBolest
