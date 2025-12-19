Kava po 1,30, fritule 2 eura: Najjeftiniji hrvatski advent donio odličnu zaradu

NEVJEROJATNE CIJENE /

Najjeftiniji hrvatski advent, onaj na splitskom Kampusu, večeras zatvara svoja vrata. Studenti, ali i ostali građani, skoro mjesec dana uživali su u dobroj zabavi i pristupačnim cijenama. Na studentskom Kampusu, u sunčanom danu, posljednjim kavama i fritulama uživali su studenti, jer već od sutra kućice više neće biti dostupne.

"Žao mi je jer je bilo predobro, baš dobro organizirano. Baš je puno ljudi bilo i mislim da je svima bilo dobro", kazala je Ema Nezirević, studentica iz Zadra.

Ukupno je 55 studenata radilo na Adventskim kućicama. Posla je bilo i više nego dovoljno jer se svaku večer tražilo mjesto više

"Pa bilo je lipo, radili smo i naradili smo se. Nije bilo baš lako, ali evo prošlo je. Lijep period i zaradilo se!", kazala je Nikolina Ružić, studentica iz Trogira.

Kampus je bio najjeftiniji advent u Splitu, a najskuplji proizvod koštao je samo 5 eura. Kava je bila 1,30 eura, fritule 2 eura, a ista cijena vrijedila je i za sva alkoholna i bezalkoholna pića.

Iz Studentskog centra kažu kako je ovo rekordna godina po broju posjetitelja, dok se ukupna zarada tek treba zbrojiti.

