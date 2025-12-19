Sudar titana: 'Branitelj naslova protiv legende UFC-a'

NET I VOYO /
U crnogorskom glavnom gradu Podgorici sutra kreće nova sezona FNC-a, a među prvim borbama prava je poslastica za sve ljubitelje borilačkih sportova.
U Podgorici će se naime boriti Kanađanin Josh „Gentlemen” Hill i branitelj naslova u bantam kategoriji – srbijanski borac Miljan Zdravković. To će biti pravi "sudar titana" budući da u UFC karijeri Zdravković ima omjer 9-0-0, dok je Hill pobijedio u 23 dvoboja, a izgubio njih sedam.
