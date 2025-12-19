FREEMAIL
NOVA SEZONA /

Sudar titana: 'Branitelj naslova protiv legende UFC-a'

U crnogorskom glavnom gradu Podgorici sutra kreće nova sezona FNC-a, a među prvim borbama prava je poslastica za sve ljubitelje borilačkih sportova.

Sve o novoj sezoni FNC-a čitajte na portalu Net.hr.

U Podgorici će se naime boriti Kanađanin Josh „Gentlemen” Hill i branitelj naslova u bantam kategoriji – srbijanski borac Miljan Zdravković. To će biti pravi "sudar titana" budući da u UFC karijeri Zdravković ima omjer 9-0-0, dok je Hill pobijedio u 23 dvoboja, a izgubio njih sedam.

FNC 26 ekskluzivno gledajte u subotu na platformi VOYO od 18:30.

19.12.2025.
19:36
Sportski.net
Miljan ZdravkovićFnc 26
