Nakon Crne Gore stiže Njemačka: Ivan Vitasović predvodi FNC 27 u Münchenu

Najveća regionalna MMA promocija Fight Nation Championship (FNC) sprema se za važan iskorak u svojoj povijesti. Nakon godina dominacije na Balkanu, FNC će po prvi put organizirati priredbu izvan regije, a destinacija je München, jedan od sportskih centara Njemačke. Događaj FNC 27 održat će se 7. veljače u novoj SAP Garden areni, a u središtu večeri bit će borba za naslov prvaka teške kategorije.

Glavnu borbu večeri predvodit će Ivan Vitasović, aktualni prvak FNC-ove teške kategorije, koji će treći put braniti naslov. Nasuprot njemu stajat će Hatef Moeil, iskusni njemački borac poznat po nokauterskoj snazi, koji će imati priliku boriti se za pojas pred domaćim navijačima.

Vitasović u München dolazi s velikim samopouzdanjem nakon posljednjeg nastupa u Zagrebu, gdje je u Areni, nakon pet rundi, jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Darka Stošića. Tom je pobjedom ne samo obranio naslov, već i uzvratio za poraz iz ranije faze karijere.

Moeil će, s druge strane, tražiti najveći uspjeh karijere. Ovo će mu biti drugi nastup u FNC-u, nakon što je u debiju u Beogradu tehničkim nokautom u trećoj rundi svladao Mirana Fabjana, čime se odmah nametnuo kao ozbiljan izazivač.

Priredba će se održati u SAP Gardenu, modernoj dvorani kapaciteta do 11.500 gledatelja, koja je nedavno otvorena i već se profilirala kao jedna od najmodernijih sportskih arena u Njemačkoj. Odabir ove lokacije pokazuje ambicije FNC-a i jasnu namjeru da se promocija pozicionira i na zapadnoeuropskom tržištu.

Organizacija FNC 27 u Münchenu predstavlja najveći međunarodni korak u dosadašnjem radu promocije. Borba za titulu između Vitasovića i Moeila bit će središnji dio večeri, ali i test sposobnosti FNC-a da izvan regije ponudi produkcijski i sportski standard na koji je publika navikla.

Ulazak na njemačko tržište dodatno potvrđuje ambiciju FNC-a da se profilira kao relevantan europski MMA brand, a priredba u Münchenu mogla bi označiti početak širenja organizacije i izvan dosadašnjih granica.

