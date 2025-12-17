Podgorica gori, došlo je do promjene na fight cardu: Evo tko se bori u spektaklu

Vodeća regionalna MMA organizacija FNC za kraj godine donosi FNC 26 spektakl u Podgorici.

Promjena u fight cardu donosi povratak jednog od najpoznatijih i najkontroverznijih boraca, Vase Bakočevića (36). Popularni "Psihopat" se tako u Podgorici vraća borbama bez rukavica.

Bakočević će tako biti jedna od glavnih zvijezda večeri 20. prosinca u Sportskom centru Morača, a njegov protivnik bit će Artur Sowinski.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Psiho' će tako ući u 'bare knuckle' obračun protiv starog znanca iz Poljske, dvije godine starijeg i bivšeg KSW prvaka u perolakoj kategoriji 2015. i 2016. godine, koji će na FNC-u 26 imati svoj debitantski nastup u borbi golim šakama.

Bakočević i Sowinski su se borili u KSW-u po MMA pravilima 2014. godine, kada je Poljak odnio pobjedu podijeljenom sudačkom odlukom. Nakon toga je Sowinski dobio priliku za pojas, koju je uspješno zgrabio, i kasnije je jedanput obranio titulu.

Foto: Voyo

Događaj u Podgorici, koji će predvoditi borba između Miloša Janičića i Alexa Oliveire, obećava vrhunski spektakl s MMA borbama, ultimate kickboxingom i sada potvrđenim povratkom borbi golim šakama.

