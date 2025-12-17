Janičić iskreno o Bojkoviću: ‘Slomljen je, onaj borac ne postoji! Oliveira bi me pobijedio, ali...’

Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, po prvi put u svojoj povijesti dolazi u Crnu Goru. Sportska dvorana "Morača" u Podgorici bit će 20. prosinca 2025. godine poprište FNC 26 spektakla, a program predvodi najveća domaća zvijezda, Miloš Janičić, koji će se sučeliti s opasnim brazilskim borcem i bivšim članom UFC-a, Alexom Oliveirom.

Crnogorski borac Miloš "Cobra" Janičić (28) u glavnoj borbi večeri tražit će svoju najveću pobjedu u karijeri protiv iskusnog Alexa "Cowboya" Oliveire (37). Janičić u meč ulazi s impresivnim profesionalnim omjerom od 18 pobjeda i 3 poraza, a poznat je po tome što je sve pobjede ostvario prekidom. Njegov status regionalne zvijezde zacementiran je pobjedom nokautom protiv do tada neporaženog Marka Bojkovića.

S druge strane, Oliveira je veteran s čak 22 borbe u najjačoj svjetskoj promociji, UFC-u, gdje se borio protiv imena poput Donalda Cerronea i Gilberta Burnsa. Poznat je kao atraktivan borac koji preferira borbu na nogama. Meč je dogovoren u "catchweight" kategoriji do 73 kilograma.

U razgovoru za Net.hr Miloš Janičić je otkrio kako se spremao za meč pred domaćom publikom, ali i prokomentirao meč Marka Bojkovića u Varaždinu.

Pripreme su pri kraju... kako se osjećaš?

"Pripreme su protekle vrhunski, hvala Bogu sve je bilo kako treba. Zadnja dva tjedna uvijek dođem s Tajlanda kako bih se vratio na prirodnu vremensku razliku. Privodimo sada sve kraju, spuštamo kilažu, a mogu reći i da su svi sparinzi prošli jako dobro."

Što nam možeš reći o protivniku?

"Protivnik je UFC veteran i mogu veći da je veći za kategoriju jer cijeli život radi do 77 kilograma. Božo, koji mu je menadžer, mi je rekao da ima plan s njim da ga spušta do 70 kilograma. To je meni malo nerealno za njega iskreno. Tražio sam catchweight da se slučajno ne dogodi da mi dođe teži na vagu. Našli smo se na pola, to odgovara obojici i mislim da je to taman. Lik je dugo godina TOP 15 na svijetu, ja do toga ima još puno raditi i guliti... i tko zna hoću li uopće ikada doći na tu razinu. Imam još puno za raditi do tada. Realno je da bi me on na svom vrhuncu vrlo vjerojatno pobijedio, radio je i veću kategoriju. Sada kako ga stižu godine i kako radimo nižu kategoriju, veće šanse su na mojoj strani. Čast mi je što se borim s jednom takvom legendom. Gledao sam ga na kompjuteru subotom na nedjelju na UFC eventima dok sam išao u srednju školu."

Jedan dio priprema si i ovaj put odradio na Tajlandu...

"Tamo je uvijek toplo, devet mjeseci je ljeto, a tri mjeseca neka kiša i vrijeme nalik jeseni. Jako volim toplo vrijeme. Puno mi je lakše tamo i za glavu i mentalno stanje, ali i za trening. Mogu reći da su tamo treninzi na najvišoj razini. Dosta često idem sam tamo pa iznajmljujem trenera, smatram da su tamo najbolji uvjeti. Sa mnom nekad idu prijatelji Luka Pisarić i Vukašin Biberdžić. Imamo puno opcija za trenere tamo, a i iskreno najmanje si opterećen kad platiš trenera i radiš s njim baš ono što ti treba, posveti se samo tebi."

Kako Podgorica diše uoči dolaska FNC-a po prvi puta u ovaj grad?

"Sigurno je euforija velika jer tamo nema puno događanja. Nakon Bojkovića i onoga što se dogodilo u Beogradu, mislim da ljudi jedva čekaju borbe. Bit će ludo i mislim da će se FNC vračati uvijek."

Komentar na cijeli fight card?

"Mislim da je bolji od očekivanog... Prije svega Miljan Zdravković je prvak. Po meni je on TOP 5 u Bantamweight kategoriji, ovom pobjedom bi to i potvrdio. Veliko ime i dobar borac. Ivana Petrović će doći u Podgoricu direktno iz Vegasa, nakon tri ili četiri meča u UFC-u. Velika stvar za FNC i Podgoricu... ako smijem govoriti o kladionicama, igrao sam na Vilu protiv Giorgadzea, ali jako tvrd meč. Mislim da Luka nikad ne odustaje i jako je neugodan borac svima. Vila je potkovaniji u hrvanju i parteru, ali Giorgadze je po meni u maloj prednosti ako pričamo o ručnim tehnikama. Ovo je borba tehničara i tempaša, a moje mišljenje je da će Vila pobijediti odlukom sudaca. Po meni, tehničar uvijek pobijedi..."

Kako gledaš na događanja u Varaždinu, prije svega na meč Marka Bojkovića?

"Očekivao sam puno više od meča. Obojica su bili baš očajni. I od Desmaea sam očekivao puno više. Jako loše predstave... Što se tiče Marka Bojkovića, po meni je on izgubio veliki dio sebe, nije isti borac nakon mene. Moguće da je psihički slab, čini mi se da se više uplašio štete od udaraca koju sam mu nanio, umjesto da prihvati da može puno toga podnijeti u meču i da bude još jači, da ide još prema naprijed. Nije isti borca i mislim da od njega u budućnosti nema ništa. Borac koji se preda pritisku i koji je slomljen u glavi, a prije toga je bio agresivan i moćan, to se ne vraća tako lako, to je nešto puno dublje. Teško će se vratiti iz ovoga."

FNC 26 donosi ukupno deset mečeva, uključujući osam MMA borbi, jedan kickboxing i jedan "bare-knuckle" okršaj. U sunaslovnoj borbi večeri, Miljan Zdravković branit će pojas prvaka bantam kategorije protiv Amerikanca Josha Hilla.

Publika će moći uživati i u "bare-knuckle" revanšu između Vase Bakočevića i Poljaka Artura "Kornika" Sowińskog. Program uključuje i "ultimate kickboxing" meč između Stefana Dobrijevića i Mihajla Ćulafića, a nastupit će i borci poput Ahmeda Vile te Ivane Petrović protiv Sare Luzar Smajić.

