Iva

Iva se u 'Gospodin Savršeni' prijavila nakon što joj je prijateljica Andrea spomenula casting - znatiželja je proradila i odlučila je isprobati sreću jer ona je žena koja, kad nešto poželi, ide po to bez zadrške. Moda je njezina zona slobode i snova. Želi postati uspješna dizajnerica, a Instagram i TikTok njezin su prostor za kreativnost, istraživanje vlastitog stila i pokazivanje svijetu što sve može. Posljednja joj je veza završila zato što njezin partner nije bio dovoljno ambiciozan; za Ivu je važno da muškarac radi i zarađuje barem dvostruko više od nje. Godina 2023. donijela joj je najveći životni izazov - dijagnosticiran joj je rak kostiju. Pobijedila je prvotni strah i dokazala sebi da je neuništiva. Danas zna: život je kratak i treba voljeti bez zadrške. Strastvena je i priznaje da je ponekad ljubomorna i nikada neće dopustiti da je netko sputava. Sloboda joj predstavlja sve. Privlače je visoki muškarci s bradom i tetovažama, ali se ne drži striktno određenih tipova muškaraca - jer iskrene oči vrijede više od savršenog izgleda. Iva u šali kaže da se zaljubi svaki dan i vjeruje da će joj se možda jednom baš tako dogoditi prava ljubav. U show ulazi kao borac, kao kreativka, kao žena koja zna što želi i gori za ono što voli. Spremna je riskirati, prva napraviti korak i prepustiti se osjećajima.