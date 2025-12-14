FREEMAIL
fnc dolazi /

Kontroverzni 'Psihopat' opet u akciji! Vaso želi osvetu za nepravedni poraz prije deset godina

Kontroverzni 'Psihopat' opet u akciji! Vaso želi osvetu za nepravedni poraz prije deset godina
Foto: Marko Juric/pixsell

Spektakularni FNC 26 gledajte na platformi VOYO!

14.12.2025.
21:36
Sportski.net
Marko Juric/pixsell
Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), uzburkala je borilačku scenu najavom povratka jednog od najpoznatijih i najkontroverznijih boraca, Vase Bakočevića. Popularni "Psihopat" vraća se borbama bez rukavica na nadolazećem FNC 26 spektaklu u Podgorici.

Na svom Instagram profilu, FNC je objavio video s isječcima iz Bakočevićevih borbi, potvrđujući da će on biti jedna od glavnih zvijezda večeri 20. prosinca u Sportskom centru Morača. 

Spektakularni FNC 26 gledajte na platformi VOYO!

Događaj u Podgorici, koji će predvoditi borba između Miloša Janičića i Alexa Oliveire, obećava vrhunski spektakl s MMA borbama, ultimate kickboxingom i sada potvrđenim povratkom borbi golim šakama.

 

 

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija. Mnogi fanovi su s oduševljenjem pozdravili njegov povratak komentarima poput "Vasa lud kao noga".

Spektakularni FNC 26 gledajte na platformi VOYO!

Jasno je da povratak Vase Bakočevića nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njegovo sudjelovanje na FNC 26 priredbi jamči veliku pozornost publike i dodatno podiže očekivanja od onoga što se najavljuje kao jedan od najvećih borilačkih događaja godine u regiji.

POGLEDAJTE VIDEO: S Vasom Bakočevićem nikad nije dosadno: Podrigom najavio spektakl protiv Croate!

Vaso BakočevićFnc 26Podgorica
