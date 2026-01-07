Doznajemo što većina Izvršnog odbora HNS-a želi i što spremaju Dinamo i Hajduk

Tomislav Svetina, glavni tajnik i član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, na rubu je poraza u HNS-u nakon što je nedavno snimljen u društvu Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa, u restoranu "Udovica" između Čitluka i Mostara. Njegova funkcija ozbiljno je ugrožena...

Dinamo i Hajduk planiraju objaviti priopćenja

Pritisak za Svetininu smjenu raste, ne samo unutar Saveza, već i od strane najvećih hrvatskih klubova. Dinamo i Hajduk planiraju, kako portal Net.hr doznaje, u srijedu objaviti odvojena priopćenja u kojima će zatražiti njegovu smjenu što će biti dodatni pritisak na Svetinu da ode iz HNS-a, ali onaj glavni pritisak ne dolazi od Dinama i Hajduka, nego od predsjednika HNS-a Marijana Kustića i ljudi iz HNS-a koji ne mogu i ne žele prijeći preko Svetininog skandaloznog poteza. Bila je to kap koja je prelila čašu...

Svetina je zajedno s Božidarom Šikićem i Nevenom Šprajcerom snimljen u društvu Zdravka Mamića, a kad je čitava stvar završila u javnosti, Svetina je kasnije izjavio kako je riječ o "slučajnom susretu" te da nije u kontaktu s Mamićem već godinama. Tvrdi kako je sve namješteno, kako je postojala dojava i nakon te dojave su nastale sporne fotografije Slobodne Dalmacije.

Kako je portal Net.hr u ponedjeljak doznao, susret Svetine, Šikića i Šprajcera s Mamićem nije bio slučajan.

Većina članova Izvršnog odbora podržava smjenu

Iz krugova bliskih predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću ekskluzivno smo prvi doznali kako je Tomislavu Svetini ostavljen prostor da se sam povuče s pozicije glavnog tajnika HNS-a, kao što su to napravili Bruno Marić i spomenuti Neven Šprajcer, ali da će u suprotnom sve to završiti na glasanju na Izvršnom odboru, gdje će se glasati o povjerenju Tomislavu Svetini kao glavnom tajniku i Svetina će teško to "preživjeti". Većina članova Izvršnog odbora, koji broji 17 članova, navodno podržava smjenu.

Svetina je u telefonskom razgovoru RTL-ovoj reporterki Ivani Ivandi Rožić kazao, on tvrdi, kako mu nitko nije ponudio nikakve dvije opcije, iako naše informacije govore drugačije. Isto tako, poručio je kako je u Hercegovini bio s obitelji i prijateljima, a kako je Zdravka Mamića tamo samo pozdravio.

Kustić želi riješiti ovaj slučaj

Kako bilo, ovaj susret izazvao je bijes čelnika HNS-a, posebice jer je Svetina jedna od bitnijih osoba u HNS-u, dok je Šikić član Izvršnog odbora. Marijan Kustić nastoji obnoviti povjerenje u hrvatski nogomet, a već je došlo do smjena unutar HNS-a, uključujući Šprajcera, koji je 2025. godine nepravomoćno osuđen.

Marijan Kustić posljednjih je godina uložio golem napor kako bi odmaknuo Savez od Mamićeva utjecaja i vratio povjerenje javnosti. Reprezentacija niže uspjehe, financijska situacija je stabilna i krenulo se u projekt gradnje kampa. Ovaj je događaj sve te pozitivne pomake bacio u drugi plan i zato su Kustić i ostali u Savezu poludjeli na Svetinu i ekipu zbog susreta sa Zdravkom Mamićem. HNS si ne može i ne želi dopustiti takve skandale.

U slučaju smjene, mogla bi biti dovedena u pitanje i Svetina pozicija na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS). Protivnici njegove kandidature na nedavnim izborima za predsjednika ZNS-a, među kojima su i Dinamo i drugi klubovi, mogli bi iskoristiti ovu priliku za pokretanje nove inicijative za njegovo uklanjanje s te funkcije.

