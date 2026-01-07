Najpopularnije pitanje trenutno u hrvatskom nogometu: Treba li Svetina otići iz HNS-a?

Pozicija Tomislava Svetine u HNS-u ozbiljno je uzdrmana nakon što je snimljen u društvu Zdravka Mamića u Hercegovini. Susret je izazvao snažne reakcije unutar Saveza, a pritisak na njegovu smjenu sve je veći.

Prema informacijama iz HNS-a, Svetini je ostavljena mogućnost da se sam povuče s mjesta glavnog tajnika, u suprotnom bi se o njegovoj sudbini odlučivalo glasovanjem Izvršnog odbora, gdje većina članova navodno podupire smjenu. Dodatni pritisak dolazi i od Dinama i Hajduka, koji planiraju zatražiti njegov odlazak.

Svetina tvrdi da je riječ o slučajnom susretu te da nije u kontaktu s Mamićem, no čelnici HNS-a smatraju kako je time narušeno povjerenje i ugled Saveza. Predsjednik Marijan Kustić želi što prije zatvoriti ovaj slučaj, kako bi se izbjegla daljnja šteta za hrvatski nogomet.

U slučaju smjene, pod upitnikom bi mogla biti i Svetinina pozicija na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza.

