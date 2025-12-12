Gori Crna Gora: FNC objavio vijest koja je oduševila fanove

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), ponovno je dokazala svoj status najavivši na Instagramu da je njihov nadolazeći spektakl u Crnoj Gori pred rasprodajom.

Na svom službenom profilu, FNC je stavio objavu s porukom "99% SOLD OUT" za parter dvorane. U opisu su potvrdili da je još jedan MMA spektakl na pomolu, ovoga puta u Sportskom centru Morača u Podgorici, lokaciji koju do sada nisu posjetili.

Spektakularni FNC 26 iz Podgorice gledajte ekskluzivno na platfomi VOYO!​

"Parter je skoro rasprodan, a još jedan MMA spektakl je na putu", stoji u objavi, uz upute za kupnju preostalih ulaznica.

Ova vijest dolazi nedugo nakon uspješno održanog FNC 25 događaja u Areni Varaždin, što potvrđuje nevjerojatan zamah koji organizacija ima. FNC 26, zakazan za 20. prosinca, donosi vrhunski program borbi, a predvode ga Miloš Janičić i legendarni Brazilac Alex Oliveira. Veliku pažnju privlači i meč u bare-knuckleu između regionalne zvijezde Vase Bakočevića i Artura Sowinskog, što dodatno podiže atmosferu.

Sudeći prema ogromnom interesu, FNC-ov debi u Podgorici bit će događaj za pamćenje. Gotovo rasprodana dvorana tjedan dana unaprijed jasan je pokazatelj da crnogorska publika s nestrpljenjem iščekuje borilački spektakl koji će zatresti regiju.

