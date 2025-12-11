Jedan od najboljih bh. boraca otkrio detalje prelaska u FNC: 'Zbog jedne stvari mi je jako drago'

Balkan će u subotu 20. prosinca gledati još jedan uzbudljiv MMA spektakl! Ahmed Vila stupa u oktagon FNC-a 26 u Podgorici i donosi energiju, iskustvo i borilački žar koji publiku ne ostavlja ravnodušnom. Nakon što je prošle godine upisao nekoliko zapaženih nastupa, Vila je sada potpisao četveroborbeni ugovor s FNC-om, a prvi izazov pred njim je meč protiv Luke Georgadzea, jednog od najgledaniji boraca sa stažom u FNC-u.

U razgovoru s nama, Vila je otvoreno govorio o svom putu do ovog meča, razlozima dolaska u FNC, pripremama s vrhunskim sparing partnerima i svom pristupu borbi. Ahmed otkriva što očekuje u Podgorici i kako gleda na svoj status u kategoriji do 66 kilograma.

Kako je došlo do ovog meča?

Pa znaš kako... Potpisao sam za FNC i dobio sam ponudu da se borim u Podgorici. Naravno, ja sam već krenuo sad lagano spremati. Ove godine sam se fakat trudio da budem spreman tijekom čitave godine. Trenirao sam i dobio sam ponudu od svog menadžera. Napisao mi je: Imamo u planu Luku Georgadzea. Pitao me kao je li hoćeš. Ja sam samo rekao ok. Ja sam uvijek otvoren za bilo kojeg protivnika. Znam gdje sam se borio i koliko sam se borio. I nisam čovjek koji bira borbe, tako da to je meč koji je možda i najzanimljiviji trenutačno balkanskoj publici.

Dosta je dobar dojam ostavio među FNC-ovom publikom, jesi li ti očekivao da će biti tako dobar odaziv na tu borbu?

Da budem iskren, očekivao sam da će biti. Naravno, sada je na nama obojici da pokažemo da je to tako. No, često se zna desiti da ljudi očekuju puno jer su dva borca u prošlim borbama imali dobre nastupe i onda se nekad zna desiti da uopće nije tako, ali sigurno na papiru interesantan meč.

Spektakularni FNC 26 iz Podgorice gledajte ekskluzivno na platfomi VOYO!

Kako je došlo do tvog potpisivanja za FNC? Bio si i u Oktogona pa u KSW-u pa FNC...

U Oktogonu sam imao 3-0. Bio sam, ja mislim, prvi rangiran iza prvaka i jednostavno sam vidio da tamo neću dobiti napad na pojas. Rekli su mi: moraš još dvije tri borbe odraditi da bi došao do pojasa i to mi je bio nekakav disrespect. S druge strane financijski nisu ponudili kao što je ponudio, recimo, KSW. Ponudili su možda i duplo veći iznos i bio sam sretan, s tim da sam i pobijedio bivšeg prvaka Charzewskog. I onda sam imao te dvije borbe koje su bile na decision, ali koje sam izgubio...

Forgač se javio mom menadžeru i rekao da bi volio da me gledaju u FNC-u i naravno, s obzirom na to da nisam vezan ekskluzivno za drugu organizaciju, imao sam priliku da radim i u FNC i drugim organizacijama. Naravno, to mi je bilo zanimljivo s obzirom na to da je financijska ponuda bila stvarno korektna. Postali su velika europska organizacija, drago mi je i lijepo boriti se pred svojom publikom. Ne moraš putovati, jednostavno odeš autom na meč.

I u FNC-u možemo očekivati mečeve samo s najboljima u kategoriji?

Nikad nisam rekao ne nijednom borcu. Jednostavno mislim da se mogu boriti sa svima u Europi, bez obzira na to tko je, što je i spreman sam na to i mislim da mogu svakog od njih pobijediti. To sam pokazao u mečevima. Stvarno nisam imao lagan meč u zadnjih deset mečeva, svi su bili su jako dobri, baš jaki... Uvijek je cilj da budeš broj jedan. Tako da sigurno u kategoriji do 66 kg me svi mogu gledati kao nekog pretendenta na titulu, ali, naravno, neću govoriti ništa unaprijed, imam težak meč ispred sebe i prvo trebam pokazati tko sam i što sam

Potpisao sam na četiri borbe za FNC, borbe će biti u sljedeće dvije godine... Možda uspijemo čitav ugovor ispucati u sljedećoj godini, što bi mi nekako bilo najdraže. Vjerujem da bi mogao nastupati, ako bude i evenata, u Bosni, u Areni Zagreb ili Beograd. To mi je bila velika želja. Što se tiče ugovora, stvarno sam zadovoljan. Dali su mi približnu cifru kao i KSW.

Koja je najveća prijetnja koja može doći od Giorgadzea?

Pa vidio sam da ima jako dobar boks. Radi dosta ta povlačenja na desni direkt, odnosno napadne, pa onda kad ti bacaš kontru, u tom trenutku se povlači, on baca svoju kontru. To je, recimo, ono nešto što sam vidio i kod Roberta Softića s kojim treniram, samo što on to radi iz kontra garda i to je nekako specifično za ljude koji preferiraju boks. Isto tako, vjerujem za sebe da sam opasan i u stand up borbi i u grapplingu i u hrvanju i mislim da onaj tko je bolji je MMA borac da će pobijediti u ovoj borbi, odnosno onaj koji pokaže svoj sveukupni MMA skill.

Kako teku pripreme i s kim radiš za ovaj meč?

Pripremao sam se cijelo vrijeme u Gymu kod Roberta Soldić, a u Vitezu sam bo pet šest tjedana. Radio sam s Croatom, Eskievom... zanimljivo dva borca koja su se trebala međusobno boriti našla su se u istoj dvorani. Bio je tu i Miljan Zdravković, Jure Jurić... Tek u oktagonu trebaš pokazati sve. Trening je trening, ali ovo je tek pravi test.

Što te najviše oduševilo u FNC-u?

Kao jako mlad sam se borio u regiji, zadnji put sam se borio 2015. u Hrvatskoj, u Splitu i to je to. Tako da imam priliku da se borim opet na našim prostorima. Ljudi me ovdje znaju i drago mi je da će možda neki mlađi naraštaji isto imati priliku da me upoznaju, a ja imam priliku da se predstavim na najbolji način. Ono što me tu veseli je da djeca i mladi počinju trenirati i da se otvaraju novi gymovi i da postoji potreba za proširivanjem timova, da se mladi nekako preusmjeravaju na sport, bez obzira je li to borilački sport ili ne.

