Zašto se psi vole valjati u prljavštini i smradu? Ova česta pojava zbunjuje vlasnike

Pojava da se tek okupani pas s entuzijazmom uvalja u organske tvari neugodnog mirisa, poput strvine ili izmeta, česta je pojava koja zbunjuje mnoge vlasnike. Iako se ljudima takvo ponašanje čini neshvatljivim i odbojnim, za psa je ono potpuno prirodno.

Stručnjaci se slažu da iza ove navike stoje duboko ukorijenjeni instinkti, snažniji od bilo kojeg sredstva za higijenu, piše Chewy.

Foto: Pexels

Razlog zašto se psi valjaju u smrdljivim stvarima

Jedna od vodećih teorija navodi da je valjanje u intenzivnim mirisima evolucijsko nasljeđe. Divlji preci današnjih pasa, poput vukova, primjenjivali su ovu taktiku kao oblik lovačke kamuflaže. Prekrivanjem vlastitog mirisa mirisom okoline, primjerice izmetom biljojeda ili ostacima strvine, mogli su se neprimjetno približiti plijenu. Iako današnji kućni ljubimci ne ovise o lovu za preživljavanje, taj iskonski instinkt i dalje je prisutan. Na taj način pas instinktivno prikriva svoj miris kako bi bio manje uočljiv potencijalnom plijenu, ali i mogućim predatorima.

Osim lovačke funkcije, ovo ponašanje ima i socijalnu dimenziju. U životinjskom svijetu, miris je primarni oblik komunikacije. Valjanjem u nečemu intenzivnog mirisa pas može prenijeti važne informacije ostatku svog čopora, uključujući i vlasnika. Time se mogu signalizirati pronalazak zanimljivog traga ili potencijalnog izvora hrane.

Neki stručnjaci vjeruju da se na taj način može prikriti i vlastiti miris kako bi se pas učinio manje primjetnim unutar hijerarhije čopora, čime bi djelovao manje prijeteće dominantnijim jedinkama.

Metode prevencije ponašanja

Iako je gotovo nemoguće u potpunosti eliminirati instinktivno ponašanje, uz dosljednost i dresuru moguće ga je značajno umanjiti. Ključ uspjeha leži u prevenciji i preusmjeravanju pažnje.

Važnost dresure i nadzora

Osnovu uspješne prevencije čine naredbe poput "ostavi" i "dođi". Potrebno ih je redovito vježbati u kontroliranim uvjetima i uvijek nagraditi psa poslasticom ili pohvalom za poslušnost. Cilj nije kažnjavanje instinktivnog nagona, već poticanje psa da odabere suradnju s vlasnikom kao isplativije ponašanje.

Tijekom šetnje potrebno je biti na oprezu i promatrati okolinu jednako kao i psa. Ako primijetite da pokazuje interes za sumnjivo mjesto, odmah mu preusmjerite pažnju omiljenom igračkom ili poslasticom. U područjima gdje postoji veća vjerojatnost nailaska na takve "mirisne zamke", držanje psa na povodcu omogućit će bolju kontrolu.

Foto: Pexels

Postupanje u slučaju neželjenog događaja

U situacijama kada do valjanja ipak dođe, jedino rješenje je temeljito kupanje. Nužno je koristiti isključivo šampone namijenjene psima jer je njihova pH vrijednost prilagođena psećoj koži, za razliku od ljudskih šampona koji je mogu isušiti i nadražiti.

Također, valja imati na umu da valjanje u izmetu ili ostacima životinja nosi određeni zdravstveni rizik zbog mogućih parazita i bakterija, stoga je održavanje higijene i redoviti posjeti veterinaru od iznimne važnosti.

