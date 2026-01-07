Snijeg paralizirao Hrvatsku, evo tko je rekorder sa 61 cm! Zastoj tramvaja u Zagrebu, pukla i tračnica
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe
Snijeg i nepovoljni vremenski uvjeti koji su početkom tjedna paralizirali i zatrpali dijelove Hrvatske, stvaraju poteškoće u prometu i u srijedu, a nove oborine očekuju se i danas.
Ključni događaji:
- Zatvorena dionica A1, Jadranske i Ličke magistrale
- Zimske službe na terenu
- Najviše snijega palo na Zavižanu
Pratite tijek događaja:
Puknula tračnica u Zagrebu, zastoj tramvaja u Savskoj
8.05 - Nakon jučerašnjih zastoja u javnom gradskom prijevozu zbog snijega, novi problemi javili su se jutros. Radnici ZET-a primijetili su nešto prije sedam sati da je tračnica u Vlaškoj ulici puknula, no promet je nastavljen.
U Savskoj cesti u Zagrebu došlo je do zastoja tramvaja koji su bili zaustavljeni od Vjesnika od Horvaćanske u smjeru Savskog mosta. U međuvremenu su počeli voziti.
ZET je također objavio da zbog snijega na kolniku autobusne linije 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) i 207 (Rim - Kvaternikov trg) ne prometuju, a linija 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija) prometuje skraćeno do starog okretišta.
Karlovac pod snijegom
8.00 - Prije 20-30 godina bile su ovo i uobičajene scene gotovo svake zime, no već dugo nismo imali pravi snijeg kakav je jučer padao u većem dijelu Hrvatske, zabijelio čak i neke otoke, a najveće količine padale su upravo u središnjoj Hrvatskoj.
Više mjesta iz Karlovačke županije tako je u samom vrhu po količini napadanog snijega, iako ne i na samom vrhu koji ipak pripada Lici.
Kolege s KA portala provozale su se jutros od Karlovca do Duge Rese i zabilježili stanje na cestama. Evo kako je tamošnja zimska služba obavila posao...
Snježni ugođaj u Gračacu
7.55 - Ralice su imale što raditi i u Gračacu koji pod snijegom izgleda kao idealna kulisa neke zimske bajke.
Zimska služba ima pune ruke posla u Zagrebu
7.50 - Zagreb se u srijedu probudio s gotovo 30 centimetara snježnog prekrivača, što je zadalo dosta posla zimskoj službi koja je na terenu bila i tijekom noći, kao i rano ujutro.
U tri smjene na terenu radi 245 ekipa Zagrebačkih cesta te dodatnih oko 200 ekipa Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica, ZET-a i drugih službi. Dodatno su angažirani i kooperanti na razvoženju soli i sipine.
Zimske službe Grada Zagreba su zbog snijega i niskih temperatura ovih dana u III. stupnju pripravnosti.
Osim cesta, čiste se pješačke zone te tramvajska i autobusna stajališta, okretišta i nogostupi.
Gdje je palo najviše snijega?
7.40 - Snijeg koji danima pada u dijelovima zemlje ponegdje je stvorio itekako debeli prekrivač.
Najviše ga je palo na Zavižanu gdje je izmjereno čak 61 centimetar snijega. Među rekorderima su i Gospić s 51 centimetrom te Parg-Čabar i RC Puntijarka s 49 centimetara, dok se u Delnicama bore s 38 centimetara.
Dosta ga je napadalo u Zagrebu gdje je izmjereno od 22 do 29 centimetara snježnog pokrivača. U Karlovcu je, prema podacima DHMZ-a, također izmjereno 29 centimetara, a u Hrvatskoj Kostajnici dva manje.
Pahulje su zabijelile i Knin, Bakar, Poreč, Pulu, Rovinj i Senj. Cijeli pregled po gradovima pogledajte na stranici DHMZ-a.
Stanje u prometu
7.00 - Snijeg mjestimice pada u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji, a na većini cesta vozi se uz zimske uvjete i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica, upozorili su iz Hrvatskog autokluba (HAK).
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri te Dalmaciji i obratno. Prema Dalmaciji i obratno mogu samo osobna vozila.
Zbog orkanskog vjetra i snijega za sve skupine vozila zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak osobnih vozila je preko Karina, Obrovca i Gračaca te obratno. Za sve ostale skupine vozila nema alternativnih pravaca.
Zimski su uvjeti od čvora Karlovac do čvora Rovanjska na A1, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme.
Zbog olujnog vjetra dionica autoceste A6 između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale, osim za teretna vozila s priključnim vozilom, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar. Teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb.
Zimski su uvjeti na dionici čvor Bosiljevo-čvor Kikovica, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.
Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupina).
Zbog snijega i nanosa Lička je magistrala zatvorena za sav promet na dionici Udbina-Gračac-Knin, dok je zbog olujnog vjetra, poledice i snježnih nanosa od Senja do Svete Marije Magdalene zatvorena Jadranska magistrala.
Prognoza za danas
6.50 - Zimski uvjeti su na cijeloj dionici A8/A9 Istarski ipsilon, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama i vozilima bez zimske opreme.
U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila.
"Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme", apeliraju u HAK-u.
Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), danas će biti pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice snijeg. Na moru većinom kiša, gdjegod na sjeveru i snijeg nošen burom, a u unutrašnjosti Dalmacije još tijekom prijepodneva može biti i pothlađene kiše koja se ledi u dodiru s tlom. Prema večeri očekuje se prestanak oborine i smanjenje naoblake sa zapada.
Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka, na udare i olujna, podno Velebita i orkanskim, a na krajnjem jugu te krajem dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od minus pet do minus jedan Celzijev stupanj, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od jedan do šest, a prema jugu od pet do 10 Celzijevih stupnjeva.
