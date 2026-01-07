Kamion proklizao i zabio se u kuću, susjedi šokirani: 'Mogao me ubiti'

U srijedu oko podneva teretno vozilo proklizalo je i zabilo se u kuću na Branimirovoj ulici u Zagrebu. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta. Jedan susjed je ispričao kako ga je prizor zatekao čim se vratio s posla, kamion koji je stajao usred kuće, piše 24sata.

"Mi smo spavali, u mirovini smo. Bio je jako tupi udar. Žena mi je rekla to je s krova snijeg pao, nastavio sam ležati a onda je susjeda rekla da nam se auto zabio u kuću. Bio sam šokiran. Mogao me ubiti. Kuća se zatresla, koda je potres kad je sletio. Udario je u susjedi prozor, strašno", rekao je Zlatko u čiju se kuću zabio vozač kamiona.

"Došao sam doma, a u kuću je bio zabijen kamion. Srećom pokupio je samo ogradu, nema ozlijeđenih", govori drugi susjed.

Zagrebačka policija je, za 24sata, potvrdila da su poziv zaprimili oko 11.25 sati.

"Možemo vam potvrditi da smo zaprimili dojavu. Nastala je samo materijalna šteta, detalji nesreće bit će poznati nakon obavljenog očevida", nadodali su iz policije.

