Grupa Lelek koja Hrvatsku na Eurosongu predstavlja pjesmom 'Andromeda' objavila službeni spot

Spot za pjesmu kojom će se Hrvatska ove godine predstaviti na Eurosongu u Beču objavljen je na službenom YouTube kanalu natjecanja, a čini se da je već prvi dan osvojio brojne strane obožavatelje.

Dramatična i napeta atmosfera

Vizualno je spot vrlo upečatljiv i snimljen filmski. Radnja se odvija u mračnoj šumi u kojoj se članice grupe Lelek pojavljuju odjevene u bijele haljine. Na licima imaju simbolične tradicionalne tetovaže nalik starim zaštitnim znakovima, a u pojedinim scenama stoje u krugu i pjevaju prema nebu, zbog čega cijeli prizor djeluje kao ritual.

U središtu priče nalazi se žena koja kroz šumu nosi dijete dok je proganja tajanstvena figura u crnom plaštu. Napetost se postupno pojačava i kulminira scenama vatre te simboličnim oslobađanjem.

'Ovo je moj pobjednik'

U komentarima ispod videa nižu se reakcije gledatelja iz raznih dijelova svijeta. Mnogi hvale i pjesmu i spot, a neki već predviđaju visoki plasman. „Ovo lako može ući u top 5“, „12 bodova iz Poljske“, „Jedina prava umjetnost ove godine“, „Jedva čekam vidjeti nastup uživo, pozdrav iz Perua“, „Iz Brazila sam i ovo je moj pobjednik“, samo su neki od komentara koji se mogu pronaći ispod videa.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Teška simbolika pjesme

Pjesma Andromeda inspirirana je temama slobode, žrtve i otpora žena s područja Bosne i Hercegovine. Iako naslov zvuči nadnaravno, priča koja stoji iza pjesme mnogo je dublja i povezana s poviješću i identitetom tog prostora. Kako su objasnile članice grupe, inspiraciju su pronašle u sudbini žena katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine tijekom razdoblja Osmansko Carstvo. One su se, kako bi se zaštitile od ropstva i prisilnih brakova, tetovirale posebnim simbolima na tijelu.

Jedna od članica grupe, Korina, objasnila je za IN Magazin da tetovaže nisu bile samo oznake, već dio posebnog običaja koji se prenosio generacijama – od baka na kćeri i unuke – kao oblik zaštite, ali i simbol zajedničkog identiteta i otpora.

