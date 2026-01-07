Pogledajte kaos u Zagrebu: Zatrpani auti, bicikli, a snijeg je čistio i šef Dolca

U Zagrebu građani od ranog jutra čiste snijeg s pločnika i ispred zgrada. Naime, nakon jučerašnjeg snijega koji je padao cijeli dan i dobnio velike probleme u gradu, zimske službe čiste snijeg u centru. Snijegom su zatrpani automobili, Bajsevi koji čekaju toplije vrijeme, a ravnatelj tržnice Dolac Igor Dundjer također je s djetnicima tržnice čistio jutros snijeg.

Na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Snijeg pada mjestimice u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji, a zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dijelu Slavonije, Istri, Hrvatskom primorju i pojedinim otocima sjevernog Jadrana.

Brojna upozorenja su na snazi

Pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice snijeg, na moru većinom kiša, gdjegod na sjeveru i snijeg nošen burom, a u unutrašnjosti Dalmacije još tijekom prijepodneva može biti i pothlađene kiše koja se ledi na tlu, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Prema večeri prestanak oborine i smanjenje naoblake sa zapada.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka, na udare i olujna, podno Velebita i orkanskim, a na krajnjem jugu te krajem dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najviša temperatura zraka od -5 do -1, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 1 do 6, a prema jugu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.

Na snazi su brojna upozorenja zbog niskih temperatura u unutrašnjosti i vjetra na obali.