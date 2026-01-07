Ako baš morate van, najprije učinite ovo: Donosimo savjete za pješake i vozače

Dok je snježni pokrivač jedne razveselio, drugima su se snježne radosti pretvorile u nevolje. Poledica i snijeg pune čekaonice bolnica i hitnih prijema pa se građani upozoravaju da oprez pri kretanju po skliskim površinama, a vozače da posebno pripaze za volanom.

Bilo da je riječ o padovima ili ozljedama prilikom čišćenja snijega, opreza nikad dosta pa vam u nastavku donosimo ključne savjete koji čuvaju glavu tijekom zimskih uvjeta, niskih temperatura i obilnih snježnih padalina.

U slučaju da ste ostali zarobljeni u domu zbog velikih količina snijega i neočišćenih puteva, a potrebna vam je liječnička pomoć, nužne namirnice ili pomoć veterinara, savjetuje se da nazovete broj 112.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Savjeti građanima

Svakako bi trebalo izbjegavati nepotrebne izlaske, no ako se ipak morate uputiti negdje pješke, Civilna zaštita savjetuje:

ako morate izaći hodajte očišćenim nogostupima i stazama polako, malim kratkim koracima i gledajte ispred sebe dok hodate

ako hodate uz zgrade ili ispod drveća budite oprezni, jer s njih iznenada može pasti snijeg ili led

nosite obuću s gumenim i hrapavim potplatima koji smanjuju klizanje

ruke držite izvan džepova i nemojte nositi teške predmete u ruci jer vam mogu ugroziti ravnotežu

prilikom silaska niz stepenice držite se za rukohvat.

Osim toga, ne dodirujte i ne otresajte od snijega neizolirane električne vodiče zbog mogućeg strujnog udara.

Izbjegavajte hodati po zaleđenim površinama, pogotovo po zaleđenim vodenim površinama, primjerice zaleđenim jezerima i barama. Led bi trebao biti debljine preko 12 centimetara da bi bilo sigurno stati na njega).

Uz to, nikako nemojte stati na led sive boje jer nije dovoljno debeo.

Vlasnicima kuća, stambenih i poslovnih prostora savjetuje se da redovito čiste prilazne puteve i pločnike ispred zgrade ili kuće.

Zimska oprema

Kako se netko ne bi ozlijedio, prilaze treba popisati solju ili pijeskom. "Ne zaboravite, to je vaša obveza, a ne čin dobre ovlje", apeliraju iz Civilne zaštite.

Osim toga, obveza vlasnika je i ukloniti snijeg koji može pasti s krova i nekoga ozlijediti. Ako to ne možete napraviti sami na siguran način, javite se službama koje će to učiniti umjesto vas.

Vlasnici vozila prije kretanja trebaju očistiti snijeg i led sa svog vozila i ne kretati bez obavezne zimske opreme. Zimske gume, pogotovo u ovakvim uvjetima snijega, poledice, bljuzge, skliskih cesta i smanjene vidljivosti, čuvaju glavu.

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga do 15. travnja i uključuje korištenje zimskih guma. U slučaju da imate ljetne gume s najmanjom dubinom profila od četiri milimetra, obavezno je korištenje lanaca na pogonskim kotačima.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Kako odlediti auto?

U zimskim mjesecima mnogim vozačima glavobolje stvara led na vjetrobranskom staklu. Kako bi ga spriječili, saveznik će vam biti mještavina octa i vode koja će prevenirati stvaranje leda.

Pomiještajte ocat i vodu u omjeru 2:1 i poprskajte staklo tom smjesom. Kiselost u octu će spriječiti stvaranje leda pa nećete morati brinuti o odrmrzavanju automobila sljedećeg jutra.

Iz HAK-a ipak upozoravaju da ovaj način ne koristite na vjetrobranskom staklu s pukotinama koje nisu popravljene, te da vodite brigu da tekućina ne dođe na limene dijelove automobila.

Ako vam se led ipak stvorio i morate ga brzo odmrznuti, to možete smjesom alkohola za čišćenje i vode (2:1) u boci s raspršivačem kojom ćete našpricati vjetrobransko staklo pa će led s njega samo skliznuti.

Još jedan način da sigurno očistite vjetrobransko staklo je miješanje jedne žlice soli s dvije šalice vode. Smjesu nanesite na vjetrobransko staklo i sol će otopiti led. Da biste ubrzali ovaj postupak, možete upotrijebiti plastični strugač za led kako biste uklonili led jer se on počinje topiti.

Brojne tekućine i sprejeve za odmrzavanje vjetrobranskog stakla možete i kupiti, a u slučaju da nemate ništa od toga, uključite grijanje u automobilu i opciju odmrzavanja stakala, a led stružite dobrom starom metlicom ili strugačem.

Savjeti vozačima

Uz to, tijekom zimskog razdoblja obavezna je i vožnja s kratkim svjetlima preko dana - ne samo što je zakonom propisano, nego ćete tako biti uočljiviji drugima.

Vozačima se savjetuje da ne parkiraju uz zgrade ili ispod drveća s kojih može pasti snijeg ili led.

Kada vozite po mokrim i skliskim kolnicima, svakako treba provjeriti stanje guma i metlice brisača, uključiti svjetla te držati sigurnosni razmak između vozila. Izbjegavajte nagla kočenja i vozite opreznije jer su uvjeti kud i kamo zahtjevniji.

Dodatan oprez ključan je tijekom vožnje zimi i u uvjetima smanjene vidljivosti. Možda ćete se sjetiti provjeriti gdje vam je grebalica ili metlica kojom ćete očistiti snijeg, no korisno je i provjeriti količinu rashladne tekućine u vozilu i imate li dovoljno zimske tekućine za stakla.

"Nemojte voziti brzo, povećajte razmak između vozila i prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Sigurna brzina vožnje u uvjetima snijega, leda ili magle uvijek je niža od najveće dopuštene brzine na toj dionici. Opreznije vozite na hladnijim mjestima gdje je moguća poledica kao što su mostovi i nadvožnjaci", savjetuju u Hrvatskom autoklubu (HAK).

Izbjegavajte naglo kočenje. To činite postepeno i šo manjom silom da spriječite proklizavanje. Ako vozite po magli, upalite prednje i stražnje maglenke za bolju vidljivost.

"Ponesite nešto dodatno za jelo i piće u slučaju nepredviđenih okolnosti. Najčešće onih vremenskih, kad putovanje može potrajati duže od očekivanog. U gorskim i primorskim predjelima Hrvatske prometna se situacija može mijenjati iz minute u minutu zbog snijega i vjetra. Ceste koje su, do prije par minuta, bile otvorene za promet, sada mogu biti zatvorene za sva vozila", dodaju iz HAK-a.

Ako su vremenski uvjeti ipak toliko nepovoljni, odgodite vaše putovanje dok se ne poprave.

POGLEDAJTE VIDEO: Utrošeno 1100 tona soli u Zagrebu. Šef Zimske službe: 'Garantiram prohodnost, dat ćemo sve od sebe'