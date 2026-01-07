Kad se cijevi zalede, nemojte koristiti fen za kosu: To je opasno, evo što napraviti

Razdoblja niskih temperatura koja se spuštaju znatno ispod ništice predstavljaju brojne rizike za kućanstva. Jedan od najčešćih i potencijalno najskupljih problema jest smrzavanje vode u cijevima, što može dovesti do njihovog pucanja i uzrokovati značajnu materijalnu štetu.

U takvim situacijama, mnogi pribjegavaju rješenju koje se čini najbržim i najlogičnijim – korištenju sušila za kosu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je takav pristup pogrešan i iznimno opasan, piše The Sun.

Znakovi smrzavanja cijevi

Prije samog pucanja, određeni znakovi mogu ukazati na problem smrzavanja unutar vodovodnog sustava. Prvi i najočitiji je vrlo slab mlaz vode ili potpuni prekid protoka prilikom otvaranja slavine. Ako na vanjskoj površini cijevi primijetite sloj mraza, to je jasan pokazatelj stvaranja leda u njezinoj unutrašnjosti.

Ponekad se mogu čuti i neuobičajeni zvukovi iz sustava, poput klokotanja, zviždanja ili lupkanja, koji upućuju na porast tlaka uzrokovan ledenom blokadom. U poodmakloj fazi, na cijevi se mogu pojaviti vidljive izbočine ili pukotine, što ukazuje na to da je ekspanzija leda već deformirala materijal i da prijeti neposredna opasnost od pucanja. Također je važno obratiti pozornost na vlažne mrlje na zidovima ili stropovima jer one mogu biti znak da je na nekom dijelu cijevi već došlo do curenja.

Rizici korištenja sušila za kosu

Iako se čini kao brzo rješenje, korištenje sušila za kosu ili bilo kojeg drugog izvora ekstremne topline, poput otvorenog plamena, može uzrokovati više štete nego koristi. Naglo i intenzivno zagrijavanje stvara toplinski šok na materijalu koji je već pod ogromnim stresom zbog širenja leda. To može dovesti do trenutačnog pucanja cijevi.

Čak i ako cijev ne pukne odmah, ekstremna vrućina može oslabiti njezin materijal i stvoriti mikropukotine koje će s vremenom početi propuštati vodu. Uz to, korištenje električnih uređaja u blizini vode ili potencijalnog curenja nosi ozbiljan rizik od strujnog udara, dok otvoreni plamen može oštetiti okolne zidove, izolaciju pa čak i izazvati požar.

Preporučeni postupci za sigurno odmrzavanje

Prije početka procesa odmrzavanja, ključno je poduzeti nekoliko pripremnih koraka. Najprije zatvorite glavni ventil za dovod vode kako biste spriječili poplavu u slučaju pucanja cijevi. Nakon toga, otvorite slavinu koja je povezana sa zaleđenom cijevi. Time se omogućuje otjecanje otopljenog leda i smanjuje se tlak unutar sustava.

Umjesto sušila za kosu, stručnjaci preporučuju znatno sigurnije metode. Jedna od najjednostavnijih jest korištenje termofora koji je napunjen vrućom vodom. Omotajte ga oko zaleđenog dijela cijevi te ga postupno pomičite dok se led ne otopi. Sličan učinak postiže se i umatanjem cijevi u krpe ili ručnike natopljene vrućom vodom. Ključno je da proces zagrijavanja bude postepen. Možete koristiti i grijalice doma, no postavite ih na sigurnu udaljenost kako bi topli zrak polako i ravnomjerno zagrijavao cijev i okolno područje.

Najisplativiji pristup problemu zaleđenih cijevi jest prevencija. Potrebno je izolirati sve izložene cijevi u negrijanim dijelovima objekta, kao što su podrumi, garaže i tavani. Prije zime obavezno ispustite vodu iz vanjskih slavina. Kada se temperature spuste ispod -7 stupnjeva Celzija, ostavljanje slavine da lagano kaplje može spriječiti stvaranje leda, budući da se voda u pokretu teže smrzava. Ulaganje u izolaciju neusporedivo je manji trošak od sanacije štete uzrokovane puknućem cijevi. Ako niste sigurni kako postupiti ili je cijev na nepristupačnom mjestu, preporučuje se pozvati stručnu osobu, odnosno vodoinstalatera.

