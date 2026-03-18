Radijska voditeljica Aleksandra Milinković Dadić i suprug postali roditelji: Poznat i spol bebe

Radijska voditeljica Aleksandra Milinković Dadić (36) i njen suprug, kondicijski trener hrvatske nogometne reprezentacije Marin Dadić (37)postali su roditelji, doznaje Story. Nešto više od dvije godine nakon vjenčanja, par je postao bogatiji za kćerkicu čiji su dolazak najavili krajem prošle godine.

“Viša razina: Učitava se treći igrač”, napisala je tada radijska voditeljica pored fotografije na kojoj ona i Marin poziraju skupa, a u prvom planu je njen trudnički trbuh.

“Ovo nam je bila velika želja i onaj posljednji komad slagalice koji je našoj maloj obitelji nedostajao. Put do trudnoće nije bio lagan niti kratak, ali sada napokon dobiva sretan završetak”, kazala je Aleksandra ranije za Net.hr.

Kruna dugogodišnje ljubavi

Inače, Aleksandra i Marin vjenčali su se prije dvije i pol godine. Na svadbenom slavlju koje su organizirali 5. lipnja 2023. godine lijepa mladenka nosila je dvije vjenčanice, a među uzvanicima koji su s njima slavili u klubu Šumica bile su radijske voditeljice Tatjana Jurić i Nina Slišković Goleš, koja je na svadbu stigla sa suprugom, voditeljem Dnevnika Nove TV Dinom Golešom.

POGLEDAJTE VIDEO: Tu vrijeme kao da je stalo: Prosječna plaća je 15 dolara, a budućnost mračna. Ljudi se guše u smeću...