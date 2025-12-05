Beba stiže na proljeće: Radijska voditeljica Aleksandre Milinković Dadić otkrila sretnu vijest

U domu javnosti poznate voditeljice na bravo! radiju, Aleksandre Milinković Dadić (36), i njezina supruga, kondicijskog trenera hrvatske nogometne reprezentacije Marina Dadića (37), posljednjih mjeseci vlada posebno uzbuđenje. Dvije godine nakon vjenčanja, par je saznao da postaju roditelji, doznajemo.

“Što se tiče fizičkog dijela, osjećam se super, imam puno energije. Nisam se nešto ni borila s trudničkim umorom; možda malo u prvom tromjesečju. Redovito treniram, radim i sve je okej. Ponekad čak i zaboravim da sam trudna,” iskreno priznaje Aleksandra u razgovoru za Net.hr, dodajući da je imala sreće i s tipičnim trudničkim tegobama: “Mučnine nisam imala uopće.”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No, dok je tijelo snažno i aktivno, emocije su, kako sama kaže, pravi mali miks.

“Emocionalno je to kombinacija svega. Najviše sreće i zahvalnosti, ali i straha… ipak dolazi nešto potpuno novo. Pitam se kako ću se snaći, hoću li biti dobra mama, ali mislim da je to prirodno. Vjerojatno svaka žena koja se nađe u takvoj situaciji promišlja o tome,” dodala je.

Upravo zato, dolazak bebe za njih ima posebno značenje. “Ovo nam je bila velika želja i onaj posljednji komad slagalice koji je našoj maloj obitelji nedostajao. Put do trudnoće nije bio lagan niti kratak, ali sada napokon dobiva sretan završetak,” otkriva Aleksandra. Budući da su sve prolazili zajedno, Marin je prvi saznao sretnu vijest, a potom su je podijelili s najbližima.

Iako već znaju spol bebe, odlučili su ga zasad čuvati samo za sebe.

Aleksandra i Marin godinama su zajedno, a ljubav prema sportu duboko ih je povezala. Aleksandra, osim što obožava svoj posao radijske voditeljice, strastvena je sportašica i licencirana fitness instruktorica. Marin, pak, već dugi niz godina radi kao kondicijski trener hrvatske reprezentacije te je bio dio priprema Vatrenih za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022., kada su osvojili broncu.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Michael Flatley dao intervju za RTL Direkt