HALMED povlači kapi za oči s tržišta: Obustavljena distribucija, provjerite imate li ih kod kuće

Tvrtka JGL d.d. na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi postupak privremene obustave distribucije pojedinih serija sljedećih lijekova čiji je nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, serija: 011345

Timalen 5mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 021343

Dorzol 20mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 028342

Glaumax 20mg/ml + 5mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 029345

Bimanox 2mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 03334

Predmetni postupak provodi se zbog dobivenog rezultata izvan granice specifikacije tijekom ispitivanja stabilnosti, piše na stranici HALMED-a.

Prema do sad zaprimljenim rezultatima sterilnost proizvoda se pokazala očuvanom tijekom cijelog razdoblja proizvodnje predmetnih serija lijekova, a druge proizvodne linije nisu bile zahvaćene ovim odstupanjem. Obustava će biti na snazi do završetka provjere, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena, priopćili su.

