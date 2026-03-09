FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PAO' NA ŠPANJOLKU /

Godinama je skrivao ljubavni život, ali sad je 'uhvaćen na djelu': Koga ljubi zgodni Mbappé?

Godinama je skrivao ljubavni život, ali sad je 'uhvaćen na djelu': Koga ljubi zgodni Mbappé?
×
Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kylian Mbappé dosad je skrivao ljubavni život, no sada su ga paparazzi ulovili u društvu jedne od najpoznatijih španjolskih glumica

9.3.2026.
19:40
Hot.hr
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

403 Forbidden

403 Forbidden

Kylian Mbappé jedan je od najpoznatijih i najbolje plaćenih nogometaša današnjice, no o njegovom se privatnom životu malo zna. 27-godišnji nogometaš o ljubavi je rijetko kad govorio, no sada su španjolski paparazzi omogućili fotografije koje ga povezuju s poznatom španjolskom glumicom.

Godinama je skrivao ljubavni život, ali sad je 'uhvaćen na djelu': Koga ljubi zgodni Mbappé?
Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Šuškanja su počela kada je Kylian Mbappé viđen u društvu Ester Expósito, glumice koja se proslavila ulogom u seriji "Elita", a koja se trenutno smatra jednom od "mladih nada" španjolske glumačke scene.

Godinama je skrivao ljubavni život, ali sad je 'uhvaćen na djelu': Koga ljubi zgodni Mbappé?
Foto: Aissaoui Nacer/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Da je riječ o ozbiljnijoj povezanosti postalo je jasno kada su zajedno otputovali u Pariz, rodni grad proslavljenog sportaša. Tamo su snimljeni nekoliko puta, uključujući i nekoliko večernjih izlazaka, a društvenim mrežama kruže i video zapisi koji ih prikazuju zajedno.

Također, zajedno su se privatnim zrakoplovom vratili u Madrid, grad u kojem Mbappé živi i igra za Real Madrid. 

Na fotografijama koje su snimili španjolski fotografi jasno se vidi da je navodni par zajedno doputovao u Madrid, ali i da su s njima bili prijatelji jedne od najpoznatijih glumica u Španjolskoj.

Ekskluzivne fotografije omogućila je španjolska Hola!, a možete ih pogledati ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Dirljivo 'hvala' pred kamerama: Ove poruke majkama, suprugama i kćerima će vas raznježiti

Kylian MbappeVezeLjubav
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.

403 Forbidden

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije

403 Forbidden

403 Forbidden

Regionalni portali

403 Forbidden

Izdvojeno
Još iz rubrike

403 Forbidden