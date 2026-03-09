Godinama je skrivao ljubavni život, ali sad je 'uhvaćen na djelu': Koga ljubi zgodni Mbappé?

Kylian Mbappé jedan je od najpoznatijih i najbolje plaćenih nogometaša današnjice, no o njegovom se privatnom životu malo zna. 27-godišnji nogometaš o ljubavi je rijetko kad govorio, no sada su španjolski paparazzi omogućili fotografije koje ga povezuju s poznatom španjolskom glumicom.

Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Šuškanja su počela kada je Kylian Mbappé viđen u društvu Ester Expósito, glumice koja se proslavila ulogom u seriji "Elita", a koja se trenutno smatra jednom od "mladih nada" španjolske glumačke scene.

Foto: Aissaoui Nacer/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Da je riječ o ozbiljnijoj povezanosti postalo je jasno kada su zajedno otputovali u Pariz, rodni grad proslavljenog sportaša. Tamo su snimljeni nekoliko puta, uključujući i nekoliko večernjih izlazaka, a društvenim mrežama kruže i video zapisi koji ih prikazuju zajedno.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo.



pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

Također, zajedno su se privatnim zrakoplovom vratili u Madrid, grad u kojem Mbappé živi i igra za Real Madrid.

Na fotografijama koje su snimili španjolski fotografi jasno se vidi da je navodni par zajedno doputovao u Madrid, ali i da su s njima bili prijatelji jedne od najpoznatijih glumica u Španjolskoj.

Ekskluzivne fotografije omogućila je španjolska Hola!, a možete ih pogledati ovdje.

