Godinama je skrivao ljubavni život, ali sad je 'uhvaćen na djelu': Koga ljubi zgodni Mbappé?
Kylian Mbappé dosad je skrivao ljubavni život, no sada su ga paparazzi ulovili u društvu jedne od najpoznatijih španjolskih glumica
Kylian Mbappé jedan je od najpoznatijih i najbolje plaćenih nogometaša današnjice, no o njegovom se privatnom životu malo zna. 27-godišnji nogometaš o ljubavi je rijetko kad govorio, no sada su španjolski paparazzi omogućili fotografije koje ga povezuju s poznatom španjolskom glumicom.
Šuškanja su počela kada je Kylian Mbappé viđen u društvu Ester Expósito, glumice koja se proslavila ulogom u seriji "Elita", a koja se trenutno smatra jednom od "mladih nada" španjolske glumačke scene.
Da je riječ o ozbiljnijoj povezanosti postalo je jasno kada su zajedno otputovali u Pariz, rodni grad proslavljenog sportaša. Tamo su snimljeni nekoliko puta, uključujući i nekoliko večernjih izlazaka, a društvenim mrežama kruže i video zapisi koji ih prikazuju zajedno.
Također, zajedno su se privatnim zrakoplovom vratili u Madrid, grad u kojem Mbappé živi i igra za Real Madrid.
Na fotografijama koje su snimili španjolski fotografi jasno se vidi da je navodni par zajedno doputovao u Madrid, ali i da su s njima bili prijatelji jedne od najpoznatijih glumica u Španjolskoj.
Ekskluzivne fotografije omogućila je španjolska Hola!, a možete ih pogledati ovdje.
