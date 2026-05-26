Znate li tko je ovo? Član slavne obitelji promijenio imidž: Inspiraciju crpio od anime junaka ili Loraxa?

Najmlađi sin Angeline Jolie i Brada Pitta, sedamnaestogodišnji Knox Leon, oduvijek je živio daleko od holivudskih reflektora. No, posljednjih mjeseci sve češće privlači pažnju, ne zbog filmskih uloga, već zbog odvažnih stilskih izbora. Danas su ga tako papparazzi uhvatili dok se vraćao s treninga, a ono što se najviše istaknulo, bila je njegova jarko narančasta kosa.

Knoxova sklonost eksperimentiranju s izgledom nije novost. Krajem 2025. godine fotografi su ga uhvatili s jarko ružičastom kosom, a od tada je viđen i s plavim te platinastim pramenovima. Svaka promjena boje kose korak je prema definiranju vlastitog stila, neovisnog o slavnim roditeljima.

Predano trenira

Dok se stilski traži, Knox je disciplinu pronašao u borilačkoj vještini Muay Thai, poznatoj kao "umjetnost osam udova". Godinama predano trenira uz podršku majke Angeline Jolie. Ona je njegov najvjerniji navijač, a poseban trenutak zbio se na njegov sedamnaesti rođendan u srpnju 2025., kada je na tatamiju osvojio važno natjecanje. Proslava je bila dvostruka - rođendanska i pobjednička, a proveo ju je s majkom.

Njihova bliskost je neupitna i često su viđeni zajedno. Jolie je uvijek isticala kako potiče djecu da istražuju interese, pa je tako Knox kao dječak, kako je jednom otkrila, učio znakovni jezik, dok su se braća i sestre bavili drugim jezicima, piše People. Ta podrška ide toliko daleko da je glumica izjavila kako se planira preseliti u inozemstvo nakon što Knox i Vivienne napune osamnaest godina u srpnju., kako bi im omogućila novi početak daleko od Hollywooda.

Teret prezimena i odnos s ocem

Dok je veza s majkom čvrsta, odnos s ocem Bradom Pittom opisan je kao hladan. Izvori tvrde da je komunikacija minimalna, ako uopće postoji, još od turbulentnog razvoda roditelja 2016. godine. Navodno je Pittov pokušaj da se vidi sa sinom i kćeri za njihov sedamnaesti rođendan ostao bez odgovora, a činjenica da komunikacija ide preko posrednika govori o dubini jaza među njima. Iako Pitt javno i iskreno govori o svojoj borbi s alkoholizmom i pohađanju sastanaka Anonimnih alkoholičara kao ključnom koraku prema promjeni, to očito nije dovoljno za pomirenje s djecom.

