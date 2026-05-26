FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JEDVA GA PREPOZNALI /

Znate li tko je ovo? Član slavne obitelji promijenio imidž: Inspiraciju crpio od anime junaka ili Loraxa?

Znate li tko je ovo? Član slavne obitelji promijenio imidž: Inspiraciju crpio od anime junaka ili Loraxa?
×
Foto: Profimedia

Dok se stilski traži, Knox je disciplinu pronašao u borilačkoj vještini Muay Thai

26.5.2026.
20:46
Hot.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Najmlađi sin Angeline Jolie i Brada Pitta, sedamnaestogodišnji Knox Leon, oduvijek je živio daleko od holivudskih reflektora. No, posljednjih mjeseci sve češće privlači pažnju, ne zbog filmskih uloga, već zbog odvažnih stilskih izbora. Danas su ga tako papparazzi uhvatili dok se vraćao s treninga, a ono što se najviše istaknulo, bila je njegova jarko narančasta kosa. 

Knoxova sklonost eksperimentiranju s izgledom nije novost. Krajem 2025. godine fotografi su ga uhvatili s jarko ružičastom kosom, a od tada je viđen i s plavim te platinastim pramenovima. Svaka promjena boje kose korak je prema definiranju vlastitog stila, neovisnog o slavnim roditeljima.

Znate li tko je ovo? Član slavne obitelji promijenio imidž: Inspiraciju crpio od anime junaka ili Loraxa?
Foto: Terma,SL/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Predano trenira

Dok se stilski traži, Knox je disciplinu pronašao u borilačkoj vještini Muay Thai, poznatoj kao "umjetnost osam udova". Godinama predano trenira uz podršku majke Angeline Jolie. Ona je njegov najvjerniji navijač, a poseban trenutak zbio se na njegov sedamnaesti rođendan u srpnju 2025., kada je na tatamiju osvojio važno natjecanje. Proslava je bila dvostruka - rođendanska i pobjednička, a proveo ju je s majkom.

Znate li tko je ovo? Član slavne obitelji promijenio imidž: Inspiraciju crpio od anime junaka ili Loraxa?
Foto: Capital Pictures/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Njihova bliskost je neupitna i često su viđeni zajedno. Jolie je uvijek isticala kako potiče djecu da istražuju interese, pa je tako Knox kao dječak, kako je jednom otkrila, učio znakovni jezik, dok su se braća i sestre bavili drugim jezicima, piše People. Ta podrška ide toliko daleko da je glumica izjavila kako se planira preseliti u inozemstvo nakon što Knox i Vivienne napune osamnaest godina u srpnju., kako bi im omogućila novi početak daleko od Hollywooda.

Teret prezimena i odnos s ocem

Dok je veza s majkom čvrsta, odnos s ocem Bradom Pittom opisan je kao hladan. Izvori tvrde da je komunikacija minimalna, ako uopće postoji, još od turbulentnog razvoda roditelja 2016. godine. Navodno je Pittov pokušaj da se vidi sa sinom i kćeri za njihov sedamnaesti rođendan ostao bez odgovora, a činjenica da komunikacija ide preko posrednika govori o dubini jaza među njima. Iako Pitt javno i iskreno govori o svojoj borbi s alkoholizmom i pohađanju sastanaka Anonimnih alkoholičara kao ključnom koraku prema promjeni, to očito nije dovoljno za pomirenje s djecom. 

Znate li tko je ovo? Član slavne obitelji promijenio imidž: Inspiraciju crpio od anime junaka ili Loraxa?
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

 

KnoxAngelina JolieBrad PittMuay ThaiBoja Kose
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike