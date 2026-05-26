Wow, kako dobro izgleda! Probajte pogoditi koliko Jaclyn Smith ima godina: Ovo su njena najbolja izdanja

Iako će zauvijek ostati upisana kao jedan od originalnih "Charliejevih anđela", Jaclyn Smith sa svojih gotovo 80 godina života dokazuje da su godine samo broj. Glumica, poduzetnica i ikona stila plijeni pažnju mladolikim izgledom i nezaustavljivom energijom, balansirajući između obitelji i novih poslovnih pothvata. Njezina priča nije samo priča o holivudskoj slavi, već o otpornosti, ljubavi i pronalaženju ljepote u svakom životnom dobu.

Jaclyn Smith ne pokazuje namjeru usporiti. Nakon završetka suradnje s Kmartom, uspješno je ponovno lansirala svoje modne linije i linije za uređenje doma. Uskoro se očekuje i izlazak njezinih memoara pod nazivom "I Once Knew a Guy Named Charlie", u kojima obećava podijeliti priče iza kulisa slave i otkriti "djevojku iza slike". Kao baka trima unukama, obiteljski život joj je prioritet, no njezina strast prema poslu i dalje gori. "Morate prigrliti vlastitu evoluciju", poručuje, pokazujući kako je san jedne plesačice iz Houstona prerastao u nevjerojatno životno putovanje.