APSURD U RIJECI /

Trg se zatvara zbog opasnosti od urušavanja, garaža radi: 'Više vjerujem profesoru nego privatniku'

Garaža u središtu Rijeke mogla bi se urušiti, a time i Klobučarićev trg ispod kojeg je izgrađena 2004. godine. Stoji to u elaboratu stručnjaka koji je prošla vlast naručila u sklopu priprema za uređenje trga. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić naložila je da se cijeli trg zatvori, no sama garaža nije. 

"Pa nekako ja moram reći da puno više vjerujem profesoru statike s Građevinskog fakulteta nego, naravno, privatnom vlasniku, čiji interes razumijem. Jednako tako vjerujem da svima bi nam trebao biti prioritet sigurnost samih građana", poručila je gradonačelnica Rijeke.

26.5.2026.
21:22
Ida Balen
RijekaIva RinčićTrgUrušavanjePodzemna Garaza
