U Milanu je sve eksplodiralo! Talijani otkrili gdje seli naš kapetan, dobiva potpuno novu ulogu

Talijanski mediji pišu kako bi Luka Modrić nakon jedne sezone u Milanu mogao napustiti klub, budući da se njegova epizoda u Italiji opisuje kao razočaravajuća.

Navodno će konačnu odluku donijeti nakon Svjetskog prvenstva, a sve više se spominje mogućnost promjene uloge u karijeri. Prema tim navodima, postoji i opcija povratka u Real Madrid, ali ne kao igrač, već u nekoj drugoj funkciji unutar kluba.

Očekuje se da će odluka biti poznata nakon završetka reprezentativnih obaveza.