Legende se ne zaboravljaju: Jozić u Colo-Colu na obljetnici osvajanja Cope

Hrvatski nogometni trener Mirko Jozić, koji je 1991. godine s čileanskim Colo-Colom osvojio Copu Libertadores, doputovat će u rujnu u Čile kako bi sudjelovao u obilježavanju 35. obljetnice najvećeg uspjeha u povijesti tog kluba, izvijestio je u utorak portal CroLatam.

Vijest o dolasku 86-godišnjeg umirovljenog trenera objavljena je tijekom svečane večere organizirane povodom 35 godina od osvajanja Cope Libertadores. Colo-Colo je do danas jedini čileanski klub koji je osvojio najprestižnije južnoameričko klupsko natjecanje.

Jozić je okupljenim bivšim igračima i navijačima uputio videoporuku iz Hrvatske, potvrdivši da će se početkom rujna vratiti u Čile nakon više od dva desetljeća izbivanja. Zahvalio je vodstvu Colo-Cola na pozivu te čestitao navijačima obljetnicu povijesnog naslova.

„Veselim se što ćemo se ponovno vidjeti početkom rujna ove godine“, poručio je Jozić u videu prikazanom tijekom proslave.

Zajedno sa svojim nekadašnjim igračima i navijačima prisjetit će se pobjede nad paragvajskom Olimpijom u finalu 1991. godine.

Sa šest osvojenih natjecanja Jozić je najtrofejniji trener u povijesti Colo-Cola, kluba osnovanog 1925. godine u glavnom gradu Santiagu. S klubom, nazvanim po poglavici naroda Mapuche, koji danas živi u Čileu i Argentini, osvojio je tri domaća i tri međunarodna natjecanja.

Bio je prvak Čilea (1990., 1991. i 1993.), pobjednik Cope Libertadores (1991.), južnoameričkog Kupa pobjednika kupova (1992.) i osvajač Interameričkog kupa (1992.) tijekom četiri godine provedene u klubu.

Poštovan i omiljen

Bivši igrači, predvođeni kapetanom Jaimeom Pizarrom, održavaju kontakt s Jozićem putem WhatsApp grupe. Pizarro, donedavni ministar sporta Čilea, rekao je da je hrvatski trener poštovan i omiljen diljem zemlje.

„Mi ga volimo, a poštuju ga i oni koji navijaju za druge klubove“, izjavio je. Dodao je da je hrvatski trener uspostavio posebnu harmoniju s momčadi i navijačima, što je pridonijelo najvećem uspjehu u povijesti Colo-Cola.

Hrvatski trener, koji danas živi u Splitu, emotivno je vezan uz Čile.

U toj je zemlji 1987. godine osvojio Svjetsko prvenstvo s mladom reprezentacijom Jugoslavije do 20 godina, za koju su nastupali hrvatski nogometaši Zvonimir Boban, Davor Šuker, Robert Prosinečki, Robert Jarni, Igor Štimac i Dubravko Pavličić.

Iste godine u Colo-Colo ga je doveo poduzetnik hrvatskog podrijetla Peter Dragičević, koji je tada bio predsjednik kluba. Jozić je najprije radio s mladim uzrastima, a od 1990. do 1993. vodio je prvu momčad.

Kasnije je bio trener Hajduka iz Splita i lisabonskog Sportinga. Od 2000. do 2002. godine bio je izbornik hrvatske reprezentacije, s kojom je nastupio na Svjetskom prvenstvu 2002. u Japanu i Južnoj Koreji.

Colo-Colo, za koji danas igra bivši veznjak Barcelone i Juventusa, 39-godišnji Arturo Vidal, prošle je godine obilježio stotu obljetnicu postojanja.