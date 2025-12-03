Legendarni igrač: 'Nitko ne vidi neprospavane noći pune sumnje

Legendarni brazilski nogometaš koji je nastupao za Atletico Madrid i Chelsea, Filipe Luis, otkrio je kako on vidi razliku između igrača i trenera.

Lijevi bek umirovio se prvog dana 2024. godine, a odmah nakon umirovljenja zakoračio je u trenerske vode. U rujnu 2024. preuzeo je klupu brazilskog velikana Flamenga, a sada je otkrio i da je imao sumnje.

"Kada sam se umirovio, mnogi su mislili da će prijelaz u trenerske vode biti prirodan, gotovo automatski. Ali nitko nije vidio noći sumnje, utakmice koje sam analizirao do zore, niti tihi strah da neću biti dorastao zadatku. Osvojiti Libertadores nije bio odgovor svijetu. Bio je to odgovor samome sebi...," otkrio je Luis.

Luis se trenerski dokazao u Flamengu. Pod njegovim vodstvom osvojili su Copu Libertadores i brazilski kup, dok su u prvenstvu, dvije utakmice prije kraja, prvi s pet bodova prednosti nad Palmeirasom kojeg su porazili u finalu Cope Libertadores. Sada je Luis otkrio kolika je razlika između treniranja i igranja.

Kao igrač, Luis je također bio veoma uspješan — dva finala Lige prvaka, dva europska superkupa, dva trofeja Europske lige, jedno englesko prvenstvo, jedno španjolsko prvenstvo i Copa América, uz 44 nastupa za Brazil, samo su dio trofeja koje je ovaj Brazilac osvojio.

