Bivši klub ponajboljeg igrača svijeta na vrhu kontinenta

Flamengo je osvojio svoj četvrti naslov Copa Libertadores, pobijedivši Palmeiras 1-0 u brazilskom finalu u subotu na stadionu Estadio Monumental u Limi, pred oko 50.000 gledatelja.

Klub iz Rio de Janeira prvi je iz svoje zemlje koji je četiri puta osvojio latinoameričku "Ligu prvaka". Argentinski Independiente drži rekord sa sedam naslova. Pobjedu je Flamengu donio golom iz kornera Danilo u 67. minuti susreta, a Palmeiras je propustio zlatnu priliku za izjednačenje u posljednjim trenucima utakmice kada je bivši igrač Barcelone Vitor Roque iz blizine pucao preko grede (89. minuta). Ovo je bilo peto finale u posljednjih šest sezona u kojem su sudjelovala dva brazilska kluba.

Za Flamengo je to bila prilika za osvetu nakon poraza od Palmeirasa 2-1 u finalu 2021. godine. Ovaj četvrti naslov Copa Libertadoresa, nakon naslova osvojenih 1981., 2019. i 2022., također kvalificira Flamengo za Interkontinentalni kup u prosincu, Recopa Sudamericana 2026. i Svjetsko klupsko prvenstvo 2029.

