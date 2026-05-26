Maleni Stjepan uzeo detektor za metal pa nasmijao vojnike: 'Zabavno je, hajde još jednom!'

U povodu obilježavanja Dana Hrvatske kopnene vojske vojarne diljem zemlje otvorile su svoja vrata građanima. Koji su imali priliku razgledati izloženo oružje i opremu te spoznati snagu i spremnost Hrvatske vojske. U druženju s vojnicima najviše su uživali najmlađi.

Četverogodišnji Stjepan iz Vukovara zajedno s hrvatskim vojnicima detektorom za metal, oprezno, baš kako se traže mine, tražio je i pronašao kovanicu eura.

"Ajde, to mi je zabavna igra, hajde još jednom", kaže Stjepan.

Zabavnom pokaznom vježbom najmlađi su isprobali opremu deminera hrvatske vojske, ali i naučili da je u životu ovih vojnika koji traže i uklanjaju mine – najbitniji oprez.

A na oprezu i spremni za djelovanje i ostali su hrvatski vojnici. Pokazali su to građanima na Danu otvorenih vrata u vojarnama diljem zemlje povodom Dana Hrvatske kopnene vojske.

"Svaka čast, vidim da su spremni 100 posto, znaju sve, barataju s oružjem", kaže Julijana iz Vukovara.

Posjetitelji zadovoljni sposobnošću i znanjem hrvatskih vojnika, ali i hrvatskim oružjem.

Impresivna je bila i spremnost vojnika objasniti posjetiteljima baš sve što ih zanima.

'Cilj nam je približiti vosjsku građanima'

"Pokazali su i objasnili sve što treba, što me interesiralo, uglavnom dojam je ono, baš sam iznenađen", kaže Dubravko iz Vukovara.

I mali Stjepan bio je iznenađen težinom oružja koje nije dugo mogao držati u rukama.

No u vojarni u Vukovaru bilo je mnogo toga što je želio i mogao isprobati, a najviše su ga zanimali veliki kamioni. U zajedničkom druženju uživali su i najmlađi posjetitelji i vojnici.

Cilj nam je približiti vojsku građanima i pokazati im da ih štitimo od svake ugroze, poručuju vojnici.

"Naše moderno naoružanje kojim je svaki pripadnik oružanih snaga opremljen, ovo je mahom sva tehnika koja sudjeluje kako u borbenim zadaćama tako i u zadaćama pomoći civilnom stanovništvu", kaže satnik Marijan Matijević, pripadnik inženjerijske bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

Vojnici kažu kako su moderna bojišta sve zahtjevnija pa se i oružane snage moderniziraju, a ljudi su, tvrde i danas motivirani kao i u stvaranju Hrvatske u Domovinskom ratu.