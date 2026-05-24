Kao da je srpanj! Od Splita do Zadra svi pohrlili po osvježenje: Pogledajte prizore s hrvatskih plaža

Visoke temperature, sunčano vrijeme i gotovo ljetni uvjeti ovog su vikenda izmamili brojne građane i turiste na plaže diljem Jadrana. Od Dubrovnika i Splita do Zadra i Rijeke, tražilo se mjesto više uz more, a mnogi su sezonu kupanja odlučili otvoriti već krajem svibnja.

Plaže su se ispunile kupačima, šetačima i ljubiteljima sunčanja, dok su suncobrani, ležaljke i ručnici postali neizostavan prizor duž obale.

Temperature su se u pojedinim dijelovima zemlje približile i 30 stupnjeva, a stabilno i toplo vrijeme dodatno je potaknulo odlazak na more. Gužve na poznatim gradskim plažama pokazale su da su mnogi jedva dočekali prve prave dane za kupanje i sunčanje.

Kako je izgledao prvi veliki vikend na plažama u Dubrovniku, Splitu, Zadru i Rijeci, pogledajte u galeriji.