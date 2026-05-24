Sljedeći tjedan bit će pravi ljetni: Temperature iznad 30, a poznato je i kad dolazi osvježenje

Krenulo je razdoblje iznadprosječne topline, a slijede prve ovogodišnje vrućine. Nalazimo se u polju anticiklone koje zahvaća veći dio zapadne Europe, a topao zrak tako stiže i u naše krajeve, dok se poremećaji premještaju sjevernije.

Nedjelja

Ujutro pretežno vedro, tek nakratko u unutrašnjosti, do izlaska sunca, uz obale rijeka i jezera može biti mjestimične magle ili samo sumaglice. Vjetar na kopnu slab, ali duž Jadrana još će puhati pojačana i jaka bura, podno Velebita i Biokova lokalno s olujnim udarima. Jutro na kopnu ugodno, samo u gorju svježe, dok će na moru sve češće biti toplo.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno čak i potpuno sunčano te vrlo toplo! Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura oko 29 stupnjeva, moguća već i koja tridesetica.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano uz tek ponegdje slab sjeverac. Temperatura oko 27-28 Celzija, što je 4 ili 5 stupnjeva iznad prosjeka za kraj svibnja.

U Dalmaciji sunčano, samo prolazno uz nešto malo, uglavnom visokih oblaka. Bura će oslabjeti, no na otvorenome moru će biti umjerenog sjeverozapadnjaka. Temperatura još češće oko ili malo iznad 30 Celzija.

Na sjevernom Jadranu obilje sunca i vedrine, a bura u slabljenju. Zato vrlo toplo, čak moguće i vruće. Bit će između 27 i 30 stupnjeva, malo niže samo u gorju.

U novom tjednu na kopnu

Prvi dio tjedna u znaku iznadprosječne topline. Na kopnu još noći koliko toliko ugodne, ali danju uglavnom vruće, čak uz pokoji stupanj iznad 30 Celzija. Ipak, neće biti sasvim stabilno pa se u ponedjeljak i osobito srijedu uz razvoj oblaka očekuje poneki poslijepodnevni pljusak, prije svega oko gorja. Od četvrtka osvježenje uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ali uglavnom suho i barem djelomice sunčano.

U novom tjednu na moru

Na Jadranu prevladavajuće sunčano, a iako smo na kraju svibnja, gotovo pa i pravo ljetno vrijeme. Ujutro bura, što znači tople noći, a danju će vrućinu tek malo ublažiti maestral. Od četvrtka tek malo manje toplo uz uporniju buru i tramontanu. Bit će suho, a samo mjestimice postoji mogućnost za koji kraći pljusak, uglavnom u zaobalju sredinom tjedna.