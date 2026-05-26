Meteorologinja otkrila kada kreće promjena vremena: 'Na jednu stvar zaista treba upozoriti'

DOLAZI SA SJEVEROZAPADA /

Vrhunac je svibanjskog toplinskog vala. Već od zore na jugu zemlje bilo je 27 stupnjeva. Rekorder je Božava na Dugom otoku s plus 34.

RTL-ovu meteorologinju Anu Bago Tomac pitali smo što nas očekuje nakon vrhunca prvog vala vrućine.

"I sutra će biti sunčano ili vruće, ali kasnije poslijepodne, iza 15 ili 16 sati, sa sjeverozapada krenut će jači razvoj naoblake", ističe Ana Bago Tomac.

"Bit će pljuskova, grmljavine, ali ono na što zaista treba upozoriti su jaki, pa i olujni udari sjeverozapadnog vjetra, iz tih konvektivnih oblaka, koji će najprije zahvatiti Zagorje, Međimurje, prijeći će i preko zagrebačkog područja, i od sjeverozapada, granice sa Slovenijom, gibat će se prema istoku i prema BiH", dodaje meteorologinja.