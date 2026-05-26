Klaricu smo iz Zagreba ispratili poklonom, nije imao pojma čije je to maslo

TRANSFER KARIJERE /

Bili smo na posljednjem treningu hrvatskog reprezentativca Luke Lovre Klarice. S rukometnim klubom Zagreb ove je godine osvojio dvostruku krunu, a sa samo 24 godine i dvije medalje s reprezentacijom.

Sada ga čeka transfer karijere, krajem srpnja seli se u poljski Kielce, jedan od ponajboljih europskih klubova.

"Sigurno će bit teško, ovdje sam se već i naučio kako sve funkcionira, znam već prvi dan priprema što slijedi - a ovo je novo iskustvo, sve novo i iskreno se veselim tome", kazao je Klarica.

Još se oporavlja od operacije i ozljede diska. Klarica ima 24 godine i dvostruku krunu sa Zagrebom. Odlazak u Poljsku prvi mu je inozemni transfer. Kako je u Kielceu - znaju i njegovi zagrebaši - Igor Karačić ondje je proveo 6 sezona. Više doznajte u prilogu.