Pronašla je načine kako raditi od kuće na toplom, a bez korištenja grijanja: 'Ključ je u ovome'

S dolaskom hladnijih dana, rad od kuće postavlja pred mnoge izazov održavanja ugodne radne temperature bez stvaranja visokih troškova za grijanje.

Umjesto zagrijavanja cijelog stambenog prostora, znatno učinkovitija alternativa jest ciljano grijanje osobe. Novinarka Talya Honebeek otkriva za Express proizvode koji mogu značajno poboljšati radne uvjete.

Foto: Shutterstock

Proizvodi uz koje ne treba paliti grijanje

Ovih pet proizvoda osiguravaju toplinu i udobnost uz minimalnu potrošnju energije, čime se eliminira potreba za aktivacijom centralnog grijanja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

1. Grijana električna deka

Grijana električna deka predstavlja temeljno rješenje u borbi protiv hladnoće. Suvremeni modeli dizajnirani su s naglaskom na sigurnost, energetsku učinkovitost i udobnost. Pri niskim temperaturama, deka u samo nekoliko minuta pruža osjećaj ugodne topline koja se ravnomjerno širi tijelom. Ključna prednost leži u iznimno niskoj potrošnji električne energije, koja predstavlja zanemariv trošak u usporedbi s centralnim grijanjem.

Većina modela opremljena je s više postavki topline i sigurnosnim značajkama poput automatskog isključivanja, što eliminira rizik od pregrijavanja. Zbog svoje praktičnosti, idealna je za korištenje za radnim stolom, ali i za opuštanje u drugim dijelovima doma.

2. Grijana podloga za noge

Dugotrajno sjedenje često uzrokuje problem hladnih stopala. Grijana podloga za noge, smještena ispod radnog stola, nudi ciljano rješenje. Ovaj kompaktni uređaj stvara lokaliziranu zonu topline, najčešće korištenjem infracrvene tehnologije koja izravno zagrijava stopala i potkoljenice. Time se potiče cirkulacija i stvara osjećaj topline koji se postupno širi tijelom.

S potrošnjom od približno 50 vata, ovaj je uređaj znatno energetski učinkovitiji od standardnih grijalica. Mogućnost podešavanja razine topline i nečujan rad čine ga praktičnim dodatkom radnom okruženju.

Foto: Shutterstock

3. Rukavice bez prstiju za neometanu produktivnost

Niska temperatura može negativno utjecati na produktivnost, posebice uzrokujući ukočenost i hladnoću ruku. Rukavice bez prstiju praktično su rješenje jer griju dlanove i zglobove, dok vrhove prstiju ostavljaju slobodnima. Time se zadržava puna spretnost potrebna za tipkanje, pisanje i korištenje pametnog telefona.

Modeli izrađeni od materijala poput merino vune nude izvrsnu toplinsku izolaciju uz minimalnu debljinu. Ove rukavice griju ruke bez ometanja radnih zadataka, a pokazale su se korisnima i za osobe koje pate od slabe cirkulacije ili artritisa.

4. Bežični grijani jastuk ili šal za potpunu mobilnost

Prijenosni izvori topline ključni su za održavanje stalne ugode. Za dodatnu razinu komfora i ciljano grijanje ključnih dijelova tijela, poput leđa, vrata ili trupa, preporučuju se bežični grijani jastuci ili šalovi.

Ovi uređaji funkcioniraju pomoću punjivih baterija i često koriste infracrvenu tehnologiju za dubinsko i umirujuće grijanje. Njihov bežični dizajn omogućuje potpunu slobodu kretanja, što znači da se mogu koristiti ne samo za radnim stolom, već i tijekom obavljanja drugih aktivnosti u domu. Osim što pružaju toplinu, pomažu i u opuštanju napetih mišića.

5. Osobna grijalica niske snage kao dodatna potpora

Tijekom iznimno hladnih dana, kada prethodno navedena rješenja nisu dovoljna, osobna grijalica niske snage može poslužiti kao učinkovita nadopuna. Riječ je o kompaktnim uređajima dizajniranim za zagrijavanje isključivo neposrednog prostora oko korisnika.

Za razliku od konvencionalnih grijalica s visokom potrošnjom, ovi modeli troše znatno manje energije, obično između 200 i 300 vata, stvarajući lokaliziranu zonu topline oko radnog mjesta. Opremljeni su standardnim sigurnosnim značajkama, kao što su zaštita od pregrijavanja i automatsko isključivanje u slučaju prevrtanja, što osigurava sigurnu uporabu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Dobročinitelji u akciji: Obnovili stari auto pa ga darovali samohranoj majci