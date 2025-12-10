Radijatori vam ne griju dobro? Prije nego pozovete majstora provjerite ovo

S dolaskom zime i sve nižih temperatura, radijatori koji ne griju kako treba mogu postati prava noćna mora za udobnost svakog doma. Pomisao na boravak u hladnoj kući tijekom najhladnijih dana nikome nije privlačna, pa se postavlja pitanje: što učiniti kada radijatori jednostavno odbijaju grijati punom snagom?

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih koraka kojima možete otkriti uzrok problema i brzo vratiti toplinu u svoj životni prostor. Prema savjetima stručnjaka za vodoinstalacije koje prenosi Express, većina problema s radijatorima proizlazi iz lako rješivih uzroka, a postoji nekoliko načina da ih učinite "vrućima i bržima" bez potrebe za profesionalnom opremom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Očistite ih i oslobodite prostor

Stručnjaci ističu kako je "najbrži i najjeftiniji način" da osigurate učinkovito grijanje uklanjanje svih predmeta koji se nalaze na radijatorima ili ispod njih.

Objašnjavaju i zašto: "Radijatori rade na principu prirodne konvekcije, što znači da se topli zrak diže. Hladan zrak se uvlači na dnu radijatora, zagrijava se prolaskom kroz njega i kao topao zrak izlazi na vrhu".

Bilo kakvi predmeti postavljeni na radijator ili ispod njega, poput odjeće za sušenje ili namještaja, ometat će ovaj ključan protok zraka. Zato je važno da prostor oko radijatora uvijek bude slobodan i čist.

Uravnotežite sustav grijanja

Ako primijetite da su neke sobe u kući uporno hladnije od drugih, a njihovi se radijatori zagrijavaju znatno sporije, rješenje bi moglo biti u balansiranju sustava.

Foto: Shutterstock

"Balansiranje radijatora osigurava da se svi oni zagrijavaju podjednako, bez obzira na to koliko su blizu bojleru," pojašnjavaju stručnjaci.

Pravilno uravnotežen sustav centralnog grijanja pruža optimalnu i ravnomjernu temperaturu u cijelom domu, omogućujući vam da uživate u svakoj prostoriji bez stalnog podešavanja termostata.

Ne zaboravite na prašinu

Baš kao što je važno ukloniti veće predmete, ključno je i redovito brisanje prašine s radijatora. Veće nakupine prašine i vlakana mogu začepiti rebra i unutrašnjost radijatora, smanjujući protok zraka i umanjujući njihovu učinkovitost.

Odzračite radijatore

Primjećujete li da je radijator vruć na dnu, ali hladan na vrhu? To je klasičan znak "zarobljenog zraka" u sustavu. U suštini, taj zrak zauzima prostor koji bi trebala ispuniti vruća voda.

Stručnjaci savjetuju: "Učinkovitost radijatora možete brzo povećati ispuštanjem tog zraka".

Taj se postupak naziva odzračivanje, a za njega vam je potreban samo mali ključ za odzračivanje koji možete nabaviti u bilo kojoj trgovini s opremom za kućanstvo. Postupak je jednostavan i traje svega nekoliko minuta, a rezultat je osjetno topliji radijator.

Prije nego što pozovete majstora i izložite se trošku, isprobajte ove jednostavne korake. Ne samo da ćete uštedjeti novac, već ćete osigurati da vaš dom bude topao i ugodan tijekom cijele zimske sezone.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'