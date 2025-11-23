Prestanite sušiti odjeću na radijatoru: Stručnjaci otkrivaju zašto to nije dobra ideja

Iako se sušenje odjeće na radijatoru može činiti kao jeftinija alternativa korištenju sušilice, stručnjaci izričito savjetuju protiv te raširene prakse. "Radijatori se na prvu čine kao praktična opcija za sušenje rublja", objasnio je stručnjak iz britanske organizacije za zaštitu potrošača Which?. "Već ih imate u svom domu, pa se stavljanje odjeće na njih čini kao jednostavan i lak način za uštedu novca."

Međutim, takav potez sa sobom nosi rizik znatno veće potrošnje energije i potencijalnih zdravstvenih problema. Kako navodi Express, posljedice mogu biti skuplje od same uštede.

Skrivena zamka za vaš novčanik

Stručnjaci objašnjavaju kako funkcionira problem. "Radijatori cirkuliraju topli zrak po prostoriji. Ako je grijanje postavljeno na 20 stupnjeva Celzijusa, vaši će radijatori ispuštati toplinu sve dok soba ne dosegne tu temperaturu, nakon čega će se bojler ugasiti."

Pa u čemu je problem? Hladna i mokra odjeća djeluje kao "barijera" za toplinu. Prekrivanjem radijatora sprječavate da toplina slobodno struji prostorijom. Zbog toga će vaš bojler morati raditi puno duže i jače kako bi postigao željenu temperaturu, što izravno dovodi do većih računa za grijanje.

"Iako ćete na kraju možda dobiti suhu odjeću, imat ćete i hladniji dom te veće račune za energiju, a možda čak i plijesan", upozorio je stručnjak.

S ovim se slaže i tvrtka OnlyRadiators, koja navodi da je sušenje odjeće na radijatorima "užasna" ideja. "Kada sušite odjeću na radijatoru, zapravo ga blokirate u njegovoj osnovnoj funkciji – grijanju prostorije. Vaša mokra odjeća prima ogromnu količinu topline, ali soba ostaje hladna. Vaš sustav grijanja tada se muči zagrijati prostoriju koristeći radijator čiji je ciklus konvekcije blokiran. Time radijator postaje potpuno neučinkovit, a to vas košta pravo malo bogatstvo."

Opasnost od vlage i stvaranja plijesni

Osim financijskog aspekta, postoji i značajan zdravstveni rizik. Sušenjem odjeće u zatvorenom prostoru oslobađa se iznenađujuće velika količina vlage u zrak. Uostalom, sva ta voda iz odjeće mora negdje ispariti. Razlika u težini između svježe oprane i suhe odjeće može iznositi i nekoliko litara vode.

"Sva ta voda putuje zrakom dok se ne zalijepi za prvu hladnu površinu na koju naiđe, poput zidova ili prozora. Upravo ta vlaga iz odjeće uzrokuje ili pogoršava probleme s plijesni u vašem domu", dodaju stručnjaci.

Koje su bolje alternative?

Srećom, postoje učinkovitija i sigurnija rješenja.

Stalak za sušenje blizu radijatora

"Postavite odjeću na stalak za sušenje u blizini radijatora. Možda će trebati malo duže, ali to pomaže zraku da slobodno cirkulira prostorijom i ravnomjerno je grije", savjetuje stručnjak iz organizacije Which?.

Grijani električni stalak

Ako želite ubrzati proces, razmislite o kupnji grijanog električnog stalka za sušenje. Oni su energetski učinkovitiji od pokretanja cijelog sustava grijanja na maksimum, no najbolje funkcioniraju s manjim količinama rublja.

Korištenje ventilatora

Jedan korisnik TikToka podijelio je svoj trik: "Imam stropni ventilator. Samo objesim odjeću na stalak i uključim ga. Puno je jeftinije jer troši oko 60 W umjesto bliže 250 W, a također pomaže u cirkulaciji toplog zraka od radijatora."

Sušilica rublja

Iako predstavlja početnu investiciju, sušilica je i dalje najbrži i najučinkovitiji način sušenja odjeće, pogotovo u domovima s problemom vlage.

Zaključno, iako se sušenje odjeće na radijatoru čini kao brzo i besplatno rješenje, dugoročno može dovesti do većih troškova i nezdravog životnog okruženja. Odabirom jedne od predloženih alternativa osigurat ćete topliji dom, niže račune i spriječiti pojavu štetne plijesni.

