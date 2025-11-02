Uklonite hrđu s radijatora u kupaonici uz genijalan trik: 'Definitivno ću ovo isprobati'

Kupaonski radijatori za ručnike sve su češći u modernim kućanstvima. Njihova praktičnost očituje se u mogućnosti sušenja ručnika, a dizajn omogućuje istovremeno odlaganje više mokrih odjevnih predmeta bez pretrpanosti.

U manjim kupaonicama takvi radijatori služe i kao dodatni izvor topline, čime pridonose ugodnijoj temperaturi prostora tijekom hladnih zimskih mjeseci.

Međutim, kako navodi Express, zbog stalne izloženosti vlazi, mokrim ručnicima i pari, ovi su radijatori podložni specifičnom problemu koji se kod drugih radijatora rjeđe javlja – koroziji, odnosno hrđi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uzroci pojave hrđe na kupaonskim radijatorima

Iako su metalni radijatori presvučeni zaštitnim slojem namijenjenim sprječavanju korozije, stalna izloženost vlazi u kupaonici s vremenom može oštetiti taj sloj. Hrđa se najčešće počinje pojavljivati na teže dostupnim mjestima, poput kutova i spojeva gdje se prečke spajaju s okvirom. Na tim se područjima zadržava voda, stvarajući idealne uvjete za oksidaciju metala.

Ako primijetite narančaste mrlje na radijatoru, postoji jednostavno rješenje. Stručnjakinja za čišćenje putem društvenih mreža predstavila je učinkovitu metodu za uklanjanje hrđe, za koju su potrebni samo uobičajeni kuhinjski sastojak i aluminijska folija.

Video koji je objavila na Instagramu prikazuje postupak u kojem se kečap nanosi izravno na zahrđale dijelove radijatora. Nakon što se ostavi da djeluje nekoliko minuta, tretirana područja trljaju se komadom zgužvane aluminijske folije. Naposljetku se višak kečapa uklanja čistom krpom, a površina radijatora ostaje čista i bez tragova hrđe.

Foto: Shutterstock

Učinkovitost ove metode temelji se na kiselosti kečapa. On sadrži octenu kiselinu (iz octa) i limunsku kiselinu (iz rajčica), koje kemijski reagiraju sa željeznim oksidom (hrđom) i razgrađuju ga. Taj proces omekšava naslage hrđe te omogućuje njihovo jednostavno mehaničko uklanjanje, u ovom slučaju trljanjem aluminijskom folijom.

To znači da se, osim kečapa, za ovaj zadatak mogu koristiti i drugi kiseli proizvodi iz kućanstva. Ako ne želite koristiti kečap za čišćenje, jednako dobri rezultati mogu se postići primjenom bijelog octa ili limunovog soka.

Korisnici na društvenim mrežama pozitivno su reagirali na ovu metodu. Mnogi su u komentarima izrazili iznenađenje činjenicom da se kečap može koristiti za to te su potvrdili da će i sami isprobati ovu metodu.

"Definitivno ću ovo isprobati, hvala", napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao: "Briljantna ideja! Moram ovo probati."

Kao i prilikom korištenja bilo kojeg proizvoda izvan njegove uobičajene namjene, preporučuje se prvo testirati na malom, manje vidljivom dijelu radijatora. Time se osigurava da neće doći do oštećenja boje ili površine.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na najvećem sajmu u regiji: Električna vozila građani su rado isprobali, ali za kupnju...