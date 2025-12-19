'Cobra' o sljedećem protivniku: 'Da je na vrhuncu, bi me prebio'

FNC PODGORICA /

Sutra su na rasporedu nove borbe Fight Nation Championshipa (FNC), a jedna od borbi večeri bit će ona između Crnogorca Miloša „Cobre” Janičića, koji će se u Podgorici, na domaćem terenu, sukobiti s legendarnim Brazilcem Alexom „Cowboyjem” Oliveirom.

„Lik je legenda, imam ga na igrici… i da je u ‘primeu’, bio je baš ‘zvijer’ i realno bi me ‘prebio’”, rekao je uoči te borbe crnogorski borac.

