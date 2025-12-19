FREEMAIL
FNC PODGORICA /

'Cobra' o sljedećem protivniku: 'Da je na vrhuncu, bi me prebio'

Sutra su na rasporedu nove borbe Fight Nation Championshipa (FNC), a jedna od borbi večeri bit će ona između Crnogorca Miloša „Cobre” Janičića, koji će se u Podgorici, na domaćem terenu, sukobiti s legendarnim Brazilcem Alexom „Cowboyjem” Oliveirom.

Sve o novoj sezoni FNC-a čitajte na portalu Net.hr.

„Lik je legenda, imam ga na igrici… i da je u ‘primeu’, bio je baš ‘zvijer’ i realno bi me ‘prebio’”, rekao je uoči te borbe crnogorski borac.

FNC 26 ekskluzivno gledajte u subotu na platformi VOYO od 18.30.

19.12.2025.
19:01
FncFnc 26Miloš Janičić
