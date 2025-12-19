Alarmantni podaci iz Zagreba: Svaki treći strani radnik ima simptome depresije

STRAŠNO! /

Noćni izlasci u Zagrebu omiljena su razonoda Filipinke Camille Faith Bequio. Ovdje radi kao dadilja, a u Hrvatsku je stigla prije dvije godine.

Rekla nam je: „Sretna sam u Hrvatskoj jer sam ovdje našla novi život! Hrvatsku obitelj, prijatelje i dečka!“

Ipak, nisu svi strani radnici te sreće. Prema istraživanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, 35 posto stranih radnika ima simptome depresije koji su se razvili nakon dolaska u Zagreb.Dinko Štajduhar iz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ-a dr. Andrija Štampar pojašnjava: „Njihov boravak ovdje je – oni su tijela bez glasa. To su ljudi koji ovdje obavljaju poslove, njih nitko ne sluša, oni ni s kim ne razgovaraju, nikome ne mogu čak ni reći koje su njihove potrebe.“

Prema rezultatima istraživanja, 57 posto ima minimalno znanje hrvatskog jezika, a njih 20 posto ne govori engleski. No više od 50 posto stranih radnika ima završen fakultet. Podaci su poražavajući i kada je riječ o korištenju zdravstvene zaštite.