APN otvorio javni poziv: Ovo su najčešće nedoumice onih koji žele stan dati državi na upravljanje

PRIUŠTIVO STANOVANJE /

Od danas je Otvoren javni poziv APN-a vlasnicima stanova koji su dvije godine prazni za priuštivi najam. Koliko je ljudi koji svoj stan žele dati na Upravljanje državi, u Ageniciji ne otkrivaju. Ugovor je moguće sklopiti na razdoblje od 3 do 10 godina. Naknada će odgovarati medijalnoj cijeni najma stambene nekretnine.

Objavljen je i popis cijena - najviše država daje vlasnicima stanova u Dubrovniku - oko 15 eura po kvadratu. Prijaviti se mogu i nekretnine koje trebaju manje adaptacije, a vlasnicima se vraćaju po isteku ugovora u prvobitnom stanju.

Vlasnici stanova cijeli dan javljaju se u APN i traže dodatna pojašnjenja. Koja su najčešća pitanja, pogledajte u videu.