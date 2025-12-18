Ogromna zapljena pirotehnike šokirala Hrvatsku, kirurg: 'Djeca ostaju s ozljedama zauvijek'

U sklopu policijske akcije "Mir i dobro" dogodila se jedna od najvećih zapljena ilegalne pirotehnike u Dalmaciji dosad. Cijelo jedno ilegalno skladište izuzeto je s crnog tržišta netom prije blagdana. Podsjećamo, prodaja pirotehnike građanima je dopuštena od 15. prosinca do 1. siječnja i to isključivo u specijaliziranim trgovinama.

Rekordna zapljena od 10 834 komada pirotehničkih sredstava nastavak je prošlotjedne akcije splitske policije kada je zaplijenjeno više od 800 komada pirotehnike. Uz 55-godišnjaka koji je ranije uhićen, sada je uhićen i njegov godinu dana mlađi brat.

"Utvrđeno je postojanje osnovanje sumnje da su svojim ponašanjem počinili kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari i uz kaznenu prijavu su predani pritvorskom nadzorniku", kaže glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Riječ je o pirotehnici vrijednoj vjerojatno više od 70 tisuća eura, a arsenal je doista šarolik. "Među njima se nalazi oko 370 signalnih raketa, 49 benglaki, 700 topovskih udara i preko 9700 petardi i ostalih pirotehničkih sredstava", kazala je Lolić.

S teškim ozljedama djeca mlađa od 10 godina

Glavnina zaplijenjene teške pirotehnike (90 posto) pripada kategoriji čije posjedovanje zakonom nije dozvoljeno za fizičke osobe jer mogu izazvati teške ozlijede i veliku materijalnu štetu.

"Imamo topovske udare, znači kategorija koja je zabranjena, tim više što kategorija F4 može izazvati smrtne posljedice, osljepljenje, pucanje bubnjića, amputacije prstiju i slično", kaže Marjan Ćelić, zapovjednik Kriminalne protueksplozijske jedinice Split te napominje da se opasnost povećava aktiviranjem tih naprava u zatvorenim prostorima.

Iskusni plastični kirurg iz splitskog KBC-a kaže da posljednjih godina trendovi mijenjaju, ali da je i dalje zabrinjavajuće da s teškim ozlijedama dolaze čak i djeca čak mlađa od 10 godina. Uz karakteristične ozlijede šake i opekotine, često stradaju sluh i vid.

"Do sada je bilo intenzivno s petardama u doba Badnjaka i Božića, međutim taj nam je period sada dosta mirniji. Gro problema preselio se za doček Nove godine kad imamo najveći broj pacijenata koji dolaze ozlijeđeni. Ozljede koje vidimo često su ozlijede zauvijek", istaknuo je pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju KBC Split Josip Banović.

Dvojici uhićene braće prijeti zatvor i do 3 godine, a iz policije najavljuju rigorozne kontrole u vrijeme blagdana.