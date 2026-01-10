Zašto je agent mobitelom snimao ženu koju je ubio? Stručnjaci komentirali bizaran potez

Dok se u srijedu na ulici u Minneapolisu približavao vozilu Renee Good, agent Imigracijske i carinske službe (ICE) Jonathan Ross podigao je kameru na svom mobitelu i počeo snimati video.

Manje od minute kasnije i dalje je snimao kada je izvukao oružje i smrtonosno pucao na Good u trenutku kada je ona ubrzala.

Ova uznemirujuća snimka, zajedno sa snimkama koje su napravili prolaznici i 3D modelom sukoba koji je izradio CNN, prikazuje Good i njezinu suprugu kako se suprotstavljaju agentima ICE-a – ali također otvara nova pitanja o Rossovoj taktici i odluci da upotrijebi smrtonosnu silu.

Videozapisi također izgledaju kao da dovode u pitanje dijelove službene verzije događaja koju iznosi vlada. Naime, iako Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) tvrdi da je Good “blokirala” agente ICE-a, više vozila – uključujući i ono kojim je upravljao Ross – uspjelo je zaobići njezino vozilo prije pucnjave.

Neki stručnjaci rekli su da je Rossova odluka da koristi mobitel za snimanje susreta, uključujući i trenutak kada je ispalio smrtonosne hice, mogla umanjiti njegovu sposobnost da učinkovito reagira u tom trenutku.

Briga za vlastitu sigurnost s mobitelom u ruci?

“Ako ste agent … ne biste smjeli imati ništa što vam zauzima ruke,” rekao je Jonathan Wackrow, CNN-ov analitičar za pitanja provedbe zakona. “Zato postoje kamere koje se nose na tijelu. Ali oni ih ne nose.”

Dužnosnici administracije Donalda Trumpa branili su Rossa i rekli da je djelovao u samoobrani, tvrdeći da video koji je snimio jasno pokazuje kako nije imao izbora, osim pucati. Nakon pucnjave, ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem opisala je incident kao “čin domaćeg terorizma”.

“Ova snimka potvrđuje ono što DHS od početka tvrdi — da je ova osoba ometala provođenje zakona i pretvorila svoje vozilo u oružje u pokušaju da ubije ili nanese tjelesne ozljede saveznim službenicima,” rekla je pomoćnica ministrice Tricia McLaughlin u priopćenju. “Službenik je strahovao za vlastiti život i živote svojih kolega te je postupio u samoobrani.”

No, bivši visoki dužnosnik za provedbu zakona smatra Rossove postupke duboko zabrinjavajućima.

“Bio bih bijesan da je netko od mojih ljudi to radio,” rekao je bivši dužnosnik, koji je zatražio anonimnost, za CNN. “Ako ste toliko zabrinuti za vlastitu sigurnost … zašto si onda vežete ruke i pažnju mobitelom? Očito se nisu osjećali ugroženo.”

'Ne izgleda kao domaći terorist'

Unatoč tome što je snimao tijekom cijelog incidenta, Rossov mobitel u trenutku pucnjave nije bio usmjeren prema Good.

Nekoliko stručnjaka koji su pregledali snimku istaknuli su da je situacija brzo eskalirala i da je Ross ograničio svoj taktički odgovor postavivši se vrlo blizu prednjeg dijela vozila tijekom sukoba.

Nekoliko sekundi prije pucnjave vidi se kako Good i njezina supruga razgovaraju s Rossom. Njihova verbalna razmjena nije napeta. Može se vidjeti kako Good govori Rossu da “nije ljuta” na njega.

“Mislim da je najznačajniji dio kada on prolazi pokraj nje, a ona se smiješi,” rekao je bivši povjerenik policije Philadelphije Charles Ramsey, suradnik CNN-a. “Ne izgleda nimalo kao domaći terorist. To je sigurno … iako ne znate što joj je u glavi.”

Prema izvoru iz saveznih snaga reda, ICE nema jasnu politiku o snimanju interakcija ili incidenata mobitelima, bilo osobnim ili službenim. Međutim, Ured za profesionalnu odgovornost agencije može, na zahtjev, pregledati službeni uređaj. Za pristup osobnom telefonu službenika obično je potreban nalog ili sudski poziv.

Pratila ih i ometala u radu?

Ross, veteran provedbe zakona s gotovo dva desetljeća iskustva u Graničnoj patroli i ICE-u, bio je među skupinom agenata koji su u srijedu radili u južnom Minneapolisu kada su naišli na Good, koja je zaustavila svoj tamnocrveni SUV okomito na cestu.

Supruga Renee Good, Becca Good, izjavila je za MPR News da su se “zaustavile kako bi podržale svoje susjede”. Noem i drugi opisali su Good kao osobu koja je u srijedu “ometala” aktivnosti ICE-a.

“Službenici i agenti ICE-a prišli su vozilu osobe o kojoj je riječ, koja je svojim vozilom blokirala službenike. Tijekom cijelog dana ih je pratila i ometala njihov rad,” rekla je Noem.

Videozapisi koje je CNN pregledao ne rasvjetljavaju moguće ranije susrete između Good i agenata ICE-a.

Međutim, iako je njezino vozilo stajalo okomito na kolnik, snimke pokazuju da je nekoliko vozila – uključujući i velike SUV-ove – uspjelo proći oko nje dok se ona kretala naprijed-natrag po ulici. Među njima je bio i svijetli SUV kojim je upravljao Ross.

Snimke prolaznika pokazuju da je Ross, ubrzo nakon što je izašao iz svog SUV-a i prišao vozilu Renee Good, izvadio mobitel i počeo snimati. Njegova snimka prikazuje Good na vozačkom sjedalu. Djelovala je smireno i imala je obje ruke vidljive dok je govorila: “U redu je, čovječe. Nisam ljuta na tebe.”

Becca Good, koja je bila suvozačica, ali je izašla iz SUV-a, držala je svoj mobitel prema Rossu i rekla: “Hoćeš na nas? Hoćeš na nas? Kažem ti, idi si uzmi nešto za pojesti, veliki dečko.”

Na snimci se može čuti kako drugi policajac govori Good, vozačici, da “izađe iz j***nog auta”.

Ross je i dalje snimao dok je hodao ispred vozila Good. Ona je najprije ubacila u rikverc, a zatim ubrzala prema naprijed. “Vozi, dušo, vozi!” može se čuti kako Becca Good viče izvana.

Činilo se da je Renee Good okrenula volan dalje od Rossa dok je kretala naprijed. Kut Rossova mobitela ne bilježi nikakav kontakt između njega i automobila.

Držeći mobitel i dalje u jednoj ruci i snimajući, Ross je viknuo “Woah”, izvukao pištolj drugom rukom i zapucao u automobil – ubivši Good, čije je vozilo nastavilo ubrzavati niz ulicu prije nego što se sudarilo.

Snimke pokazuju da je Ross, dok je hodao ulicom u trenucima nakon pucnjave, i dalje imao mobitel u ruci i otvorenu aplikaciju kamere.

Problematična uporaba mobitela

Dužnosnici Trumpove administracije podijelili su snimku koju je zabilježio Ross, tvrdeći da ona opravdava njegovu odluku da upotrijebi smrtonosnu silu.

“Pogledajte ovo, koliko god bilo teško,” napisao je potpredsjednik JD Vance na X-u uz poveznicu na Rossovu snimku. “Mnogima od vas je rečeno da ovaj policajac nije bio udaren automobilom, da nije bio uznemiravan i da je ubio nevinu ženu. Stvarnost je da mu je život bio ugrožen i da je pucao u samoobrani.”

Wackrow je rekao da postoje situacije u kojima je primjereno da policijski službenici koriste mobitele za dokumentiranje incidenata, osobito ako su od početka određeni za taj zadatak. No dodao je da bi Rossova kontinuirana uporaba mobitela mogla biti problematična.

“Ne biste smjeli imati ništa u rukama. Trebali biste biti spremni odgovoriti na bilo kakvu prijetnju ili problem koji se pojavi,” rekao je Wackrow.

Smrtonosna pucnjava pokazuje zašto je važno da sve agencije opreme svoje službenike kamerama koje se nose na tijelu, rekao je Ramsey.

“Po mom mišljenju, službenici – savezni, lokalni, državni – trebali bi nositi kamere na tijelu,” rekao je. “U većini slučajeva to zapravo pokazuje da su postupci službenika bili opravdani, a ne suprotno.”

POGLEDAJTE VIDEO Američki agent ubio ženu nasred ceste: 'To je čin domaćeg terorizma...'