Pojavila se snimka smrtonosne pucnjave: Bijela kuća sada ima novo opravdanje za brutalni napad

U javnost je izašla potresna snimka smrtonosne pucnjave u Minneapolisu, u kojoj je agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) usmrtio 37-godišnju Renee Good. Video, snimljen mobitelom samog agenta, prikazuje događaj iz perspektive prvog lica i već je izazvao snažne političke i društvene podjele u SAD-u.

Na društvenim mrežama podijelio ju je američki potpredsjednik JD Vance. Video je potom objavila i Bijela kuća, navodeći kako dokazuje da je agent djelovao u samoobrani, piše CBS News.

"Pogledajte ovo, koliko god bilo teško. Rečeno vam je da agent nije bio ugrožen i da je ubio nevinu ženu. Stvarnost je da mu je život bio u opasnosti i da je pucao u samoobrani", napisao je Vance na mreži X.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

Što se vidi na snimci

Snimka u trajanju od 47 sekundi započinje trenutkom kada agent Jonathan Ross prilazi bordo SUV-u kojim je Renee Good blokirala ulicu. Ross ne govori ništa dok se približava vozilu, a u odrazu stakla vidi se kako drži mobitel i snima.

Good mu se obraća smirenim tonom: "Sve je u redu, čovječe. Nisam ljuta na tebe". U tom trenutku iz vozila izlazi njezina supruga Becca Good, koja također snima agenta i verbalno mu se obraća, tvrdeći da nisu mijenjali registarske pločice te mu ironično dobacuje da "ode na ručak".

Napetost eskalira kada se u pozadini čuje glas drugog policajca koji naređuje Renee Good da izađe iz automobila. Ona tada ubacuje u rikverc, zakreće volan udesno i potom kreće prema naprijed. Agent Ross uzvikuje "whoa", kamera se naglo podiže prema nebu, a zatim se čuju tri hica. Sama pucnjava nije vidljiva, no SUV se potom zabija u parkirani automobil.

Podijeljene reakcije i istraga

Savezna administracija tvrdi da snimka potvrđuje kako je Good pokušala pregaziti agenta. No kritičari ističu da se na videu čini kako je zakrenula vozilo od njega, a ne prema njemu, zbog čega se postavlja pitanje opravdanosti uporabe smrtonosne sile.

Incident se dogodio u jeku pojačanih akcija ICE-a diljem SAD-a, a dodatnu težinu slučaju daje činjenica da je agent Ross u lipnju 2025. godine bio teško ozlijeđen kada ga je bjegunac vukao automobilom gotovo 300 metara.

Lokalne vlasti u Minnesoti oštro su reagirale na saveznu interpretaciju događaja. Guverner Tim Walz i gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey optužili su agenta za "nesmotrenu uporabu sile koja je rezultirala smrću".

