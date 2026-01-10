FREEMAIL
TRANSFER /

Imali su velika očekivanja od njega, a sada odlazi s Rujevice i potpisuje za prošlosezonsku senzaciju

Foto: Nel Pavletic/pixsell

U dresu Rijeke upisao je ukupno 38 službenih nastupa, uz jedan pogodak i jednu asistenciju, a bio je i dio momčadi koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu.

10.1.2026.
12:08
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Velika su očekivanja bila od Silvija Ilinkovića nakon što je 2020. kao osamnaestogodišnjak debitirao u redovima Rijeke.

Tri godine kasnije ovaj je bosanskohercegovački veznjak počeo dobivati ozbiljniju minutažu pa se raspravljalo i o opciji nastupa za U-21 reprezentaciju Hrvatske. Danas, dvadesetogodišnji veznjak nije niti blizu reprezentacije. U Rijeci su ga se sada odlučili riješiti te, nakon posudbi u Posušju i Zrinjskom, Silvijo napušta Rijeku i potpisuje za Varaždin. To je potvrdila i Rijeka, koja je informaciju objavila na službenim stranicama.

U dresu Rijeke Ilinković je upisao ukupno 38 službenih nastupa, uz jedan pogodak i jednu asistenciju, a bio je i dio momčadi koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu.

Nk RijekaNk VaraždinHnl
Imali su velika očekivanja od njega, a sada odlazi s Rujevice i potpisuje za prošlosezonsku senzaciju