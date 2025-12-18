Što je ovo!? Splićanin (54) u stanu imao gotovo 11 tisuća komada pirotehnike
Među zaplijenjenim sredstvima su 372 komad signalnih raketa, 49 bengalki, 12 dimnih kutija, 700 topovskih udara i čak 9.701 komada petardi i drugih pirotehničkih sredstava
Splitska policija provela je jednu od najznačajnijih zapljena pirotehnike u županiji, oduzevši gotovo 11 tisuća komada raznih eksplozivnih sredstava, doznaje se iz priopćenja PU splitsko‐dalmatinske.
U sklopu akcije policijski službenici jučer su uhitili muškarca koji je u stanu na području Splita neovlašteno držao ogromnu količinu pirotehnike, čime je, kako se sumnja, počinio kazneno djelo.
Za vrijeme kriminalističkog istraživanja koju proveli službenici Prve policijske postaje Split, pronađeno je i oduzeto 10.834 komada pirotehničkih sredstava.
- 372 komada signalnih raketa P2,
- 49 bengalki,
- 12 dimnih kutija,
- 700 topovskih udara,
- 9 701 komada petardi i drugih pirotehničkih sredstava različitih klasa.
Druga zapljena u posljednjih sedam dana
Iz policije posebno ističu kako je velik dio oduzete pirotehnike izrazito opasan i spada u kategoriju sredstava koja smiju koristiti samo ovlaštene osobe sa stručnim znanjem i uz posebna odobrenja.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovne sumnje da je 54-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari re će uz kazneni prijavu biti predan zatvorskom nadzorniku.
Ovo je već drugo kriminalističko istraživanje na području Splitsko-dalmatinske županije u posljednjih sedam dana. Pirotehnika je oduzeta i muškarcu (55) nakon što mu je u stanu pronađeno 806 pirotehničkih sredstava. Oba prijavljena muškarca nalaze se u bliskom rodbinskom odnosu.
Iz policije navode da bi oduzeta pirotehnika zasigurno bila dalje distribuirana, a njenim korištenjem bila bi kreirana potencijalna opasnost za zdravlje i živote ljudi te oštećenja imovine, a što je pravovremeno spriječeno kvalitetnim radom policije.
