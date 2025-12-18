Od nastupa s Oliverom do vlastitog izdavaštva: Antonio Krištofić otkrio kako gradi karijeru

Antonio Krištofić, hrvatski pjevač i glazbenik, publiku je osvojio nastupima uz pokojnog Olivera Dragojevića, Željka Joksimovića i Zdravka Čolića. Još s nepunih 17 godina stajao je na velikim pozornicama i dobio prva priznanja sa Splitskog festivala i Festivala šibenske šansone, uključujući nagradu hrvatskih radija za izvedbu Oliverove pjesme Stine.

Natjecanja koja su dodatno oblikovala vokal

Antonio je svoj talent pokazao i kroz popularna regionalna natjecanja Zvezde Granda i X Factor Adria, gdje je dodatno izgradio vokalne sposobnosti i učvrstio svoju poziciju mladog izvođača.

Prekretnica karijere na neočekivanom mjestu

„Nastup koji mi je definitivno bio prekretnica u karijeri bio je moj prvi nastup na vjenčanju. Tad sam shvatio da mogu biti zabavljač i da me ljudi takvog vole. Danas iza sebe imam brojne nastupe na vjenčanjima, rođendanima i proslavama. Moj cilj je ljudima pružiti trenutke opuštanja i uživanja“, otkrio je za 24sata.

Inspiracija i uzori

Krištofić ističe da nema klasične glazbene uzore, već ga nadahnjuju hrabri i samostalni ljudi koji se ne boje biti svoji. Posebno pamti nastup s Jelenom Rozgom, čiju je profesionalnost i ljudskost istaknuo kao primjer za mlađe kolege.

Planovi za budućnost i Doru

Antonio ističe da još nije spreman za nacionalno natjecanje Dora: „Budući da je riječ o velikoj platformi, želim još raditi na sebi i svojoj karijeri prije nego se prezentiram publici kao potencijalni predstavnik Hrvatske na Eurosongu. Pjesma već postoji i doći će pravi trenutak za to.“

Nadolazeći projekti i nastupi

U nadolazećoj godini Antonio očekuje više od 20 dogovorenih nastupa te radi na novim glazbenim projektima. Cilj mu je proširiti vlastitu izdavačku kuću i pratiti želje publike kako bi svaki zahtjev mogao ispuniti.

