Majko draga: Čudesni Luka Dončić kao da nije s ovog svijeta! Pogledajte što je majstor napravio

Los Angeles Lakersi su na gostovanju u Salt Lake Cityju pobijedili domaći Utah Jazz 143-135, a Luka Dončić odigrao je nestvarnu utakmicu. Jedan od najboljih košarkaša svijeta, prvi čovjek dosadašnje NBA sezone, za 40 minuta provedenih na parketu ostvario je u noći sa četvrtka na petak po hrvatskom vremenu svoj peti triple double učinak sezone. Zabio je majstor 45 poena, uz 11 skokova i 14 asistencija. Šut iz igre imao je 14-28, za tricu je gađao 4-12, slobodna je imao 13-16. Dončić je imao i 5 ukradenih lopti. Dončić je, prema Real Sportsu na Xmreži, srušio klupski rekord koji je dosad držao bivši igrač Lakersa Anthony Davis, a Dončić je sad igrač Lakersa s najvećim brojem ubačenih poena kad je riječ o tripe double učincima.

Luka Doncic now has the most 45-point double-doubles by a PG in Lakers history.

Pazite i ovaj podatak. Naime, Luka Dončić postao je tek treći igrač u povijesti slavne franšize koji je ostvario triple-double s 45 ili više ubačenih koševa. Jedini prije Dončića kojemu je to uspjelo bio je Elgin Baylor, koji je to napravio dvaput.

Što se tiše ostalih aktera utakmice, LeBron James postigao je za Los Angeles Lakerse 28 poena i 10 asistencija. Lakersi su u četvrtoj četvrtini nadmašili Jazz 41-29 u poenima.

Lakersi su imali 12 poena prednosti u tom periodu, no Jazz su smanjili na 134-130 prije nego što je Dončić pronašao Jaxsona Hayesa za svoju posljednju asistenciju i osigurao Lakersima potrebnu prednost za osvajanje pobjede. U četvrtoj četvrtini, Lakersi su zabili 41 poen u odnosu na 29 poena Jazza. Hayes je bio 7 od 7 iz igre i zaustavio se na 16 poena i, pazite sad ovo, savršen je u šutu iz igre. Ima 26 od 26 u šest utakmica protiv Utah Jazz kao igrač Lakersa, prenosi ESPN pisanje AP-a.

Utah je igrala bez glavnog strijelca, sjajnog Finca Laurija Markkanena (ozljeda prepona), dok su Lakersi bili bez redovitih startera Deandreja Aytona (lakat) i Austina Reavesa (list).

Keyonte George postigao je 33 poena, što mu je treća uzastopna utakmica s više od 30 poena. Rookie Ace Bailey dodao je 19 poena za Utah, koja ove sezone nije uspjela pobijediti u tri uzastopne utakmice.

Lakersi su pobijedili treći put u posljednje četiri utakmice, unatoč tome što su dopustili najviše poena ove sezone.

Jazz su šutirali 65% i imali su prednost od 78-73 na poluvremenu — njihov drugi najbolji napadački učinak ove sezone. U međuvremenu, Doncic je postigao ili asistirao na 16 od 27 koševa Lakersa u prvom poluvremenu, držeći ih u igri.

Jazz su pokušali rekordnih 47 slobodnih bacanja (pogodili 31), a frustracija Lakersa kulminirala je u trećoj četvrtini kada su Marcus Smart, Hayes i Doncic svi dobili tehničke pogreške.

James je pogodio dva slobodna bacanja za završetak serije 10-0 i doveo Lakerse do vodstva 114-108 nakon što su od početka utakmice bili u zaostatku. Sredinom druge četvrtine ozlijedio je koljeno, a kasnije je dobio udarac u bradu, ali je ostao na parketu. Lakersi su sad treći u Zapadnoj konferenciji s omjerom od 19 pobjeda i 7 poraza.

