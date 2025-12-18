Memphis bolji od Minnesote, Bullsi pobijedili neprepoznatljiv Cleveland

Košarkaši Memphisa pobijedili su Minnesotu u gostima rezultatom 116-110 u utakmici NBA lige u noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu, dok je Chicago na domaćem terenu svladao Cleveland sa 127-111. Idemo redom...

Wolvesi nisu mogli bez Edwardsa

Minnesota nije uspjela doći do pobjede bez svog najboljeg igrača, Anthonyja Edwardsa, koji je propustio ovu utakmicu. U izjednačenoj borbi tijekom cijelog susreta, gosti su stvorili nešto veću prednost u trećoj četvrtini koju su potom održavali do kraja. Jaren Jackson predvodio je Memphis do pobjede s 28 poena, 12 skokova i tri blokade, dok je Jock Landale, igrač s klupe, dodao 20 poena i 10 skokova. Najbolji strijelac Memphisa Ja Morant nije igrao zbog ozljede lijevog koljena.

Ja Morant nije igrao za Memphis

Svi igrači početne petorke Minnesote imali su dvoznamenkasti broj poena, a najbolji je bio Rudy Gobert s 16 poena, 16 skokova, četiri asistencije i četiri blokade. Julius Randle postigao je 23 poena, prenosi ESPN pisanje AP-a.

Memphis je također bio bez Cama Spencera, koji je propustio utakmicu iz osobnih razloga. Taj je bek ostvario osobni rekord s 27 poena u pobjedi protiv Los Angelesa.

Uz vodstvo Grizzliesa 106-103, Landale je pogodio svoju rekordnu četvrtu trojku, a nakon što je Reid promašio za Minnesotu, Jackson, koji je postigao sezonu visokih 31 poen u ponedjeljak, zabio je 47 sekundi do kraja, čime je osigurao pobjedu.

Pobjednička serija Memphisa

Nakon što su gubili 76-67 sredinom treće četvrtine, šest igrača Grizzliesa zabilo je u nizu u pobjedničkoj seriji 14-2, a seriju su zaključili tricama Landalea, Caldwell-Popea i Jacksona, uz Landaleov pogođeni skok-šut, za vodstvo od 81-76.

Tricom Reida je Minnesota smanjila na 96-94 s 7:10 do kraja, ali novom tricom Landalea 3:22 prije kraja utakmice, Memphis je povećao prednost na pet poena.

Brandon Clarke je postigao šest poena i imao tri skoka u svojoj prvoj utakmici od 19. ožujka nakon ozljeda koljena, uključujući artrosku operaciju u rujnu zbog sinovitisa desnog koljena.

Bullsi bolji od Cavsa

Chicago je na svom terenu slavio protiv Clevelanda s 127-111, a ključnu prednost domaćin je stekao u posljednjoj četvrtini koju su dobili rezultatom 32-23. Coby White bio je najbolji strijelac Chicaga s 25 poena, dok je Josh Giddey ostvario "triple-double" učinak 23 poena, 11 skokova i 11 asistencija, te je bio najistaknutiji igrač utakmice. Uz njih, dobar doprinos dao je Nikola Vučević s 20 poena i devet skokova.

Za Cleveland, Donovan Mitchell postigao je 32 poena, dok je Darius Garland dodao 15 koševa uz šest asistencija i pet skokova.

Bullsi su šutirali 56,2% iz igre i pogodili 14 od 36 trica na putu do uvjerljive pobjede nakon što su izgubili osam od devet utakmica. Imali su prednost od 15 poena u trećoj četvrtini, a u četvrtoj su napravili seriju i ponovno otvorili utakmicu na putu do rijetke pobjede protiv Clevelanda. Prethodno su izgubili 12 od 13 utakmica protiv Cavaliersa.

Cleveland i sedmi put izgubio u posljednjih deset susreta

Cleveland Cavaliers doživjeli su tako svoj sedmi poraz u posljednjih 10 utakmica, što je najnoviji zabrinjavajući nastup za momčad koja je smatrana favoritom u Istočnoj konferenciji. Prošle sezone nisu doživjeli svoj 13. poraz sve do 19. ožujka.

Chicago je vodio 106-97 sredinom četvrte četvrtine kada je Vučević pogodio tricu koja je pokrenula seriju Bullsa 11-3. Tokom tog razdoblja, postigao je i jedno polaganje i jedan skok-šut. Giddey je krenuo prema košu i postigao polaganje, dok je White dodao dva slobodna bacanja i poveo rezultat na 117-100 s 4:59 do kraja susreta.

Bek Bullsa Ayo Dosunmu propustio je treću uzastopnu utakmicu zbog istegnutog desnog palca. Chicagov igrač je četvrti na timu po broju postignutih poena s prosjekom od 15.2 poena po utakmici.

"Odmor će vjerojatno biti najbolje rješenje, ali vjerojatno neće imati vremena da se potpuno oporavi“, rekao je trener Billy Donovan, navodi se u izvještaju AP-a na ESPN-u.

